Само един успешен опит за Ангел Русев на световното (ВИДЕО)

Огромно разочарование за Ангел Русев на световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде, Норвегия. В новата си категория до 60 кг русенецът направи само един успешен опит и остана извън топ 10.

Състезанието

5-кратният европейски шампион започна състезанието с успешен първи опит от 118 кг, но веднага след това допусна две грешки на 121 кг и остана 13-и в изхвърлянето.

Второто движение - изтласкването, традиционно е по-силното на Ангел и се очакваше той да се справи далеч по-добре. Но още със стъпването си на подиума за първия опит от 150 кг сякаш нещо се случи с него и той не успя да вдигне щангата. За жалост, Русев не съумя да се събере, сбърка още два пъти и приключи безславно.

Шампион стана Хао Уанг от Китай, втори е тайландецът Терапонг Силачай, а с бронз приключи Ун Чол Панг от КНДР.

Ангел Русев

За Русев това бе пето участие на световно първенство. Напоследък той се бореше и с контузия във врата.

Най-доброто му представяне е бронзовият медал от Ташкент 2021 г.

През 2022 и през 2024 г. той остана шести. При дебюта си през 2018 г. русенецът завърши на същата позиция.

Русев има впечатляваща колекция от европейски първенства. Той е властелин в категория до 55 кг, като печели титлите в последните 5 издания, а през 2019 г. се окичва със сребро.

Световното първенство

Световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия продължава до 11 октомври. Олимпийският шампион Карлос Насар ще се опита да спечели трета световна титла на 9 октомври от 20:30 ч. на живо по RING и Voyo.bg.

Христо Христов ще се включи в надпреварата за второ злато от световното на 10 октомври. С неговото участие, започващо в 20:30 ч. следващата събота ще бъде сложен край на шампионата във Фьорде.

