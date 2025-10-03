bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Само един успешен опит за Ангел Русев на световното (ВИДЕО)

Разочарование за 5-кратния европейски шампион

Огромно разочарование за Ангел Русев на световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде, Норвегия. В новата си категория до 60 кг русенецът направи само един успешен опит и остана извън топ 10.

Състезанието

5-кратният европейски шампион започна състезанието с успешен първи опит от 118 кг, но веднага след това допусна две грешки на 121 кг и остана 13-и в изхвърлянето.

Второто движение - изтласкването, традиционно е по-силното на Ангел и се очакваше той да се справи далеч по-добре. Но още със стъпването си на подиума за първия опит от 150 кг сякаш нещо се случи с него и той не успя да вдигне щангата. За жалост, Русев не съумя да се събере, сбърка още два пъти и приключи безславно.

Шампион стана Хао Уанг от Китай, втори е тайландецът Терапонг Силачай, а с бронз приключи Ун Чол Панг от КНДР.

Ангел Русев

За Русев това бе пето участие на световно първенство. Напоследък той се бореше и с контузия във врата.

Най-доброто му представяне е бронзовият медал от Ташкент 2021 г.

През 2022 и през 2024 г. той остана шести. При дебюта си през 2018 г. русенецът завърши на същата позиция.

Страх ли ги е? Трима съперници на Карлос Насар се отказаха (ВИДЕО)

Русев има впечатляваща колекция от европейски първенства. Той е властелин в категория до 55 кг, като печели титлите в последните 5 издания, а през 2019 г. се окичва със сребро. 

Световното първенство

Световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия продължава до 11 октомври. Олимпийският шампион Карлос Насар ще се опита да спечели трета световна титла на 9 октомври от 20:30 ч. на живо по RING и Voyo.bg. 

Снимка: Lap.bg

Христо Христов ще се включи в надпреварата за второ злато от световното на 10 октомври. С неговото участие, започващо в 20:30 ч. следващата събота ще бъде сложен край на шампионата във Фьорде. 

