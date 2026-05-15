bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Саръбоюков след вирус и дълъг път пред bTV: Целта е топ 3 (ВИДЕО)

Ще дам всичко от себе си, ще се опитам да накарам пак България да е горда с мен, каза топ атлетът ни

10 000 километра път и вирус няма да спрат Божидар Сърабоюков! Звездата ни в скока на дължина атакува призово класиране в първата за сезона Диамантена лига.

Първият старт на бронзовия медалист от световното в зала е тази събота в Шанхай.

Гледайте надпреварата на живо от 12:20 ч. пряко в ефира на bTV. Излъчването е с предоставени права от MAX Sport и А1.

"Изключително спокоен съм. Преди двата дни бях с 38 градуса температура. Часовата разлика малко или много влияе. Вчера пристигнах, сънят беше, бих казал, малко странен тази нощ. Въпреки всичко, показвал съм и в такива моменти, че се събирам", каза атлетът ни специално за bTV.

21-годишният талант ще премери сили с част от най-големите имена в световната атлетика в едно от най-престижните състезания в календара.

"Не искам да говоря в цифри. Имам си в главата резултат, който преследвам. Искам това, което правих на тренировките, да го направя и на състезанието. Искам да се класирам в призовата тройка, това винаги и било моя цел. Никакво напрежение няма в мен. Вече съм привикнал с тези неща.

Искам да благодаря на всички зрители на bTV и на всички българи, които ще ме гледат утре. Ще дам всичко от себе си, ще се опитам да накарам пак България да е горда с мен и аз от себе си", надъхан е Саръбоюков.

Гледайте българската звезда в скока на дължина тази събота от 12:00 ч. НА ЖИВО по MAX Sport 1 и bTV, след като MAX Sport и А1 предоставиха правата за излъчването на националната телевизия.

Саръбоюков започва сезона в Диамантената лига пряко по bTV (ВИДЕО)
Тагове:

полет вирус конкуренция часова разлика шанхай диамантена лига топ 3 божидар саръбоюков лика атлетика

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

„Динозаврите“ от Джирото намериха изгубената брачна халка

„Динозаврите“ от Джирото намериха изгубената брачна халка
Ще видим ли Ейса Гонсалес в София?

Ще видим ли Ейса Гонсалес в София?
Феновете унижиха Мбапе, той им отговори: Никой няма да умре!

Феновете унижиха Мбапе, той им отговори: Никой няма да умре!
Скандал: Фен опита да бутне колоездачи на Джирото (ВИДЕО)

Скандал: Фен опита да бутне колоездачи на Джирото (ВИДЕО)

Последни новини

След среща с полицията: ЦСКА спечели голямата битка!

След среща с полицията: ЦСКА спечели голямата битка!
„Динозаврите“ от Джирото намериха изгубената брачна халка

„Динозаврите“ от Джирото намериха изгубената брачна халка
Ще видим ли Ейса Гонсалес в София?

Ще видим ли Ейса Гонсалес в София?
„Баба ми тайно ми даваше пенсията си, за да тренирам

„Баба ми тайно ми даваше пенсията си, за да тренирам"
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV