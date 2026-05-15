Саръбоюков след вирус и дълъг път пред bTV: Целта е топ 3 (ВИДЕО)

10 000 километра път и вирус няма да спрат Божидар Сърабоюков! Звездата ни в скока на дължина атакува призово класиране в първата за сезона Диамантена лига.

Първият старт на бронзовия медалист от световното в зала е тази събота в Шанхай.

Гледайте надпреварата на живо от 12:20 ч. пряко в ефира на bTV. Излъчването е с предоставени права от MAX Sport и А1.

"Изключително спокоен съм. Преди двата дни бях с 38 градуса температура. Часовата разлика малко или много влияе. Вчера пристигнах, сънят беше, бих казал, малко странен тази нощ. Въпреки всичко, показвал съм и в такива моменти, че се събирам", каза атлетът ни специално за bTV.

21-годишният талант ще премери сили с част от най-големите имена в световната атлетика в едно от най-престижните състезания в календара.

"Не искам да говоря в цифри. Имам си в главата резултат, който преследвам. Искам това, което правих на тренировките, да го направя и на състезанието. Искам да се класирам в призовата тройка, това винаги и било моя цел. Никакво напрежение няма в мен. Вече съм привикнал с тези неща.

Искам да благодаря на всички зрители на bTV и на всички българи, които ще ме гледат утре. Ще дам всичко от себе си, ще се опитам да накарам пак България да е горда с мен и аз от себе си", надъхан е Саръбоюков.

