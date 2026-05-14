Саръбоюков започва сезона в Диамантената лига пряко по bTV (ВИДЕО)

Вълнуващи емоции с почерка на Божидар Саръбоюков в ефира на bTV! Звездата ни в скока на дължина поставя началото на летния сезон с участие в най-комерсиалната верига турнири в леката атлетика - Диамантена лига.

Бронзовият медалист в скока на дължина от световния шампионат в зала ще започне с две поредни състезания от надпреварата - в Шанхай и седмица по-късно в Сямън.

Първият старт за Саръбоюков е тази събота в китайския град, а вие ще можете да го проследите на живо от 12:15 ч. в ефира на bTV, като правата за излъчването са предоставени от MAX Sport и А1.

Само началото

Това обаче не е всичко в календара на таланта от Харманли. Той има и още 4 потвърдени участия в Диамантената лига – на 4 юни в Рим, на 10 юли в Монте Карло, на 21 август в Лозана и на 27 август в Цюрих. Между тях българската звезда в световната лека атлетика ще се състезава и в още няколко силни международни турнира.

Родната публика също ще има възможност да се порадва на изявите на атлет №1 на България. Към момента той планира участие на Националния шампионат за мъже и жени, който ще се проведе на 25 и 26 юли.

С националния екип възпитаникът на Димитър Карамфилов трябва да стартира на Балканския шампионат (20 и 21 юни), както и на най-важния старт през сезона – европейското първенство в Бирмингам, което ще се проведе между 10 и 16 август.

21-годишният Саръбоюков завърши зимния сезон като №2 в световната ранглиста в скока на дължина с 8,45 м. Той взе 3 национални титли, като освен в коронната си дисциплина, триумфира в скока на височина и в тройния скок. Последва и световният бронз в Торун.