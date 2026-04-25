Със 150 км/ч към земята: Владимир Зографски пред bTV (ВИДЕО)

Той е човек, който буквално лети, но зад тези секунди във въздуха стоят години дисциплина, самота и изключителна концентрация. Той е най-успешният български състезател в един от най-екстремните зимни спортове – в студиото на COOLt гостува Владимир Зографски.

Разговорът с Петя Дикова разкрива цената на това да останеш на върха без компромиси.

„Почивката вече е свършила. При нас сезонът е изключително дълъг. Ние трябва да тренираме в продължение на 11 месеца“, започва самоковецът. В началото на март той пренаписа историята в ски скоковете в България, ставайки първият българин, качил се с подиума с бронз за Световната купа след грандиозен успех на състезанието в Лахти.

Още в началото става ясно – при него думата „почивка“ е условна. Дори извън състезанията, тялото и умът остават в режим на подготовка.

„Компромисът е най-близкият път до неуспеха, бих казал“, смята скачачът.

Тази философия се изгражда с години – и неслучайно. Липсата на условия в България не го спира, а го формира.

Разговорът естествено стига до психиката – онзи невидим, но решаващ фактор в спорта. „Без силна психика просто няма как да успееш... Бих казал, че често е доста страшничко.“

Зографски не крие – страх има. Но той не е пречка, а част от играта. „Фокусираш се върху това, което трябва да направиш и не гледаш неща, които не са в нашите ръце.“

И ако има място, където границите се изтриват – между контрол и риск, между подготовка и инстинкт – това е полетът. Особено на финалите в Планица.

„Там си излита със 105 км/ч... Лети се на може би 10–12 метра... Приземяването също е с над 150 км/ч.“

Цифрите звучат почти нереално, но за него това е ежедневие. Интензивно, изтощително и понякога – на ръба на оцеляването.

„Мисля, че 80% от състезателите гледат просто да оцелеят.“

И въпреки всичко – любовта към спорта остава.

„Адреналинът е като наркотика... когато преминеш веднъж през това нещо, искаш да го направиш и пак, и пак, и пак...“

Историята му започва от Самоков – с малка, но опасна шанца и едно детско колебание, превърнало се в съдба.

„Аз първоначално доста се страхувах. Обаче опитах. Но стана така, че ми хареса. Има много хора, които седят така в тъмнина и помагат и без тях нямаше да се справим.“

Сред тях – семейството му, треньорите, федерацията. И разбира се – баща му Емил.

„Той е човекът, който ме научил на всичко.“

В края на разговора посланието е ясно, човешко и силно.

„Когато мечтаеш и работиш усърдно... те, мечтите, рано или късно стават реалност.“

