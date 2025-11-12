Сбогом, Учителю! Без него нямаше да има Наим!

На 71 години почина Хълми Пекюнлю – треньорът от Момчилград, който даде началото на чудото, наречено Наим Сюлейманоглу. Точно той забеляза малкото, енергично момче, което удряше по топчето за тенис на масата – и му подаде щангата в ръцете.

Така започна историята на Малкия Херкулес, история, която покори света. Пекюнлю беше първият, който видя силата зад усмивката и амбицията зад скромността.

След 1991 г. съдбата го отвежда в Турция, в град Кютахия, където Хълми продължи да гради характери, да вдъхновява, да вярва в децата си – така, както някога повярва в Наим.



След тежка битка с рак на стомаха, треньорът си отиде тихо – но след себе си остави нещо, което никой не може да отнеме: вярата, че всяка легенда започва с човек, който повярва първи.

Погребението му събра близки, негови състезатели и жители на Кютахия, дошли да се поклонят пред човека, който промени съдби с една дума: „Можеш.“

Наим, отишъл си без време на 18 ноември 2017 г., е трикратен олимпийски шампион – Сеул'88, Барселона'92, Атланта'96. 7-кратен световен шампион. 46 пъти подобрявал световни рекорди.

При 60-килограмовите в Сеул вдига 190 кг изтласкване – над три пъти собственото си тегло, постижение считано за едно от най-великите в историята на спорта.

