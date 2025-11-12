bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Сбогом, Учителю! Без него нямаше да има Наим!

Почина Хълми Пекюнлю – човекът, който превърна едно момче от Момчилград в легенда

На 71 години почина Хълми Пекюнлю треньорът от Момчилград, който даде началото на чудото, наречено Наим Сюлейманоглу. Точно той забеляза малкото, енергично момче, което удряше по топчето за тенис на масата и му подаде щангата в ръцете.

Така започна историята на Малкия Херкулес, история, която покори света. Пекюнлю беше първият, който видя силата зад усмивката и амбицията зад скромността.

След 1991 г. съдбата го отвежда в Турция, в град Кютахия, където Хълми продължи да гради характери, да вдъхновява, да вярва в децата си така, както някога повярва в Наим.

След тежка битка с рак на стомаха, треньорът си отиде тихо но след себе си остави нещо, което никой не може да отнеме: вярата, че всяка легенда започва с човек, който повярва първи.

Карлос Насар решава бъдещето си до два месеца (ВИДЕО)

Погребението му събра близки, негови състезатели и жители на Кютахия, дошли да се поклонят пред човека, който промени съдби с една дума: Можеш.“

Наим, отишъл си без време на 18 ноември 2017 г., е трикратен олимпийски шампион Сеул'88, Барселона'92, Атланта'96. 7-кратен световен шампион. 46 пъти подобрявал световни рекорди.

При 60-килограмовите в Сеул вдига 190 кг изтласкване над три пъти собственото си тегло, постижение считано за едно от най-великите в историята на спорта.

„Скитникът“ от Царимир, който грабна златото в Москва (ВИДЕО)

