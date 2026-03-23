bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Други

Станка Златева: Вкарахте ме в цирк, но животът е прекрасен (ВИДЕО)

Президентът на федерацията по борба даде обяснения пред Комисията за дискриминация

Животът е прекрасен. Забавляваме се. Вкарахте ме в един цирк, гдето ви уйдисвам. Това бяха първите думи на Станка Златева след изслушването й пред Комисията за дискриминация. А следващата седмица ще има ново заседание.

Тя трябваше да дава обяснения за свои думи още отпреди да оглави федерацията по борба, както и за действията си, откакто е неин ръководител.

Заседанието беше свикано по жалба от ЦСКА. Дълго време натурализирани борци на клуба не бяха допускани до международни турнири. В същото време 50 клуба внесоха искане за свикване на ново изборно събрание. По-рано през март бе организиран и протест срещу настоящото управление.

Хайде да не се лъжем

"Аз съм колкото спокоен човек, така и борбен в живота и ще покажа, че нещата не са такива, каквото ги изкарват. Медалите за тази година мислите ли, че аз ги провалих? Хайде да не се лъжем кой колко години управлява борбата и кой я докара до такова ниво. За една година нито можеш да направиш състезател, нито да го опропастиш, ако той не иска", коментира Златева.

Станка Златева на 3 март: Българската борба заслужава бъдеще! Българско бъдеще!

"От една година, откакто сме встъпили в работа към тая федерация, ние нямаме спокойствие и постоянно се измисля нещо ново. Сега ще видите колко жалбички има и колко други неща има, които те първа ще представят и ще се срещаме тук. Колко неща има, които са пуснати в прокуратура, колко неща има, които не са били справедливи като цяло."

Българско гражданство

"Сега се радвам, че клубовете са обединени. Има няколко, които няма как да отказват и са притискани. Искам да видите подписката за общо събрание - кои са тия клубове, каква дейност имат. Преди всичко. И тогава да ми кажете колко големи клуба има, които не са сгъвани никъде и продължавате за това нещо и искат промяна."

"В Сливен на шампионата беше направена подписка от треньорите и от хора от клубовете, които не искат да допускаме чужденци без лични карти, без българско гражданство. Защото има много и чакаха много, които можеха да ги пуснат. Но с тази подписка ние сме го вкарали и има решение на управителен съвет. А че няма да се допускат хора без българско гражданство. Това не е международен турнир. Това е шампионат на България и той определя състава оттук нататък за европейско и за световно."

Станка Златева не отстъпва: Само борци с български паспорти на държавното!

"Това с детето беше пародия, която беше спретната от всички тях. Много добре знае треньорът и майката ще излиза с телефона да ги снима. Това беше постановка. Вижте ли, че постоянно търсят провокация и скандал. Всичко върви, пари има, всички са на подготовка, пълно е с деца. Кое не им хареса?"

Тагове:

Най - важното

Бронзовата Лора Христова у нас: Вече осъзнах какво стана! (ВИДЕО)

Последни новини

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV