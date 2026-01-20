bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Шамил Мамедов: Искам да оправдая очакванията на българския народ

Треньорът на свободняците: Не съм за натурализираните, но щом има български паспорт

Шамил Мамедов: Искам да оправдая очакванията на българския народ

Целта пред Шамил Мамедов е да оправдае очакванията на българския народ. Това заяви пред bTV руският шампион, който се бори за България. Натурализираният борец в кат. до 65 кг гледа към олимпийско злато.

"Чувствам отговорност да оправдая очакванията на българския народ. Получих паспорта си при предишното ръководство. Сега политиката се смени - искат да развиват само български борци. Нямам нищо против. Целя се в олимпийското злато. Благодаря на всички за подкрепата. Сигурен съм, че Гриша Ганчев и Станка Златева ще намерят общ език.", каза Мамедов.

Селекционерът на свободния стил Радослав Великов обяви, че ще разчита на Мамедов и останалите натурализирани борци за европейското първенство през пролетта.

Обратен завой: Руският шампион ще се бори за България (ВИДЕО)

"За" или "против"?

"Аз не съм за натурализиране на хора, но той вече е български гражданин. Оттук нататък не искам никой, но той вече като има паспорта... Защо да не се бори?", коментира Великов.

Днес Мамедов - борец на ЦСКА, не остави шанс на конкуренцията на държавното първенство в Сливен. Утре шампионатът продължава със схватките в класическия стил и участието на олимпийския шампион Семен Новиков.

Междувременно Гриша Ганчев не пожела да отговори на въпросите на bTV за ситуацията в борбата. Президентът на федерацията Станка Златева обяви, че разделение няма и дори е провела разговор с Ганчев.

Гриша Ганчев на борба в Сливен: Как отговори на въпросите на bTV? (ВИДЕО)

