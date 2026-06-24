Други Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Шампион под гаранция след арест за наркотици Скандал с Боде Милър Снимка: Getty Images

Боде Милър, един от най-успешните и разпознаваеми имена в историята на алпийските ски, е бил арестуван в щата Айдахо по обвинения, свързани с притежание на наркотици, съобщават американски медии.

Според първоначалната информация, 48-годишният олимпийският шампион е бил задържан от местните власти в рамките на разследване, след което е освободен под гаранция.

Очаква се той да се яви пред съда на 29 юли, където ще трябва да отговори на повдигнатите обвинения. Засега не се съобщават допълнителни подробности за вида и количеството на веществата, нито за обстоятелствата около ареста.

Снимка: Getty Images

Новината предизвика широк отзвук в спортните среди, тъй като Милър остава една от най-емблематичните фигури в американските зимни спортове. В кариерата си той печели общо шест олимпийски медала между 2002 и 2010 г., включително злато в комбинацията във Ванкувър 2010. Освен това има четири световни титли и е сред малкото състезатели, успявали да побеждават във всички пет дисциплини на алпийските ски.

Арестът идва години след като Милър се оттегли от професионалния спорт през 2017 г. и премина към по-спокоен семеен живот и различни бизнес и медийни проекти.

В публичното пространство той е известен и с трудни лични моменти, включително трагичната загуба на дъщеря му през 2018 г. при инцидент в плувен басейн, както и смъртта на брат му Челоун години по-рано.

Към момента няма официално изявление от самия Милър или негови представители относно случая. Разследването продължава, а делото се очаква да започне след насроченото съдебно явяване в края на юли.