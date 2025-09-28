Шеста световна титла за Ружди Ружди! (ВИДЕО)

Двукратният паралимпийски шампион Ружди Ружди не спира да покорява върхове в спортната си кариера!

На световното в Индия той спечели шестата си титла на планетата с нов рекорд от 12,94 метра. В категория F55 (колички) Ружди тласна гюлето с 42 сантиметра повече от Небойша Джурич (Сър). Бронзовият медал отиде при Лех Столтман (Пол) с 12,02 метра.

Ружди е най-титулуваният български параолимпиец, завоювал 2 параолимпийски и 5 световни титли. Треньор на Ружди е Радостин Тодоров.

Снимка: Reuters

В Индия ще участва и Фатме Исмаил, клас F12, хвърляне на копие. Тя има финали на световни и европейски първенства, както и на параолимпийски игри. Треньор на Фани е проф. Стефан Стойков.

Програмата на стадион „Джавахарлал Неру“ е домакин на над 1000 атлети. Програмата включва 186 състезания за медали (101 за мъже, 84 за жени и едно смесено), с 15 повече от последното издание на първенството в Кобе.

Азия е била домакин на световното първенство четири пъти – в Доха, Катар през 2015 г., в Дубай, Обединените арабски емирства през 2019 г., и в Кобе, Япония през 2024 г.

