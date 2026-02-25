СЛЕДЕТЕ ТУК: Кой е Спортист номер 1 на България за 2025 г.?

Кой ще бъде Спортист на годината на България за 2025 г.?

Този въпрос намира отговора си днес, 25 февруари, на церемония в София, която трябва да започне в 18:30 ч.!

Престижните статуетки ще бъдат раздадени за 68-и път, а в очакване тръпнат 10 спортисти, които вече са наясно, че са сред най-заслужилите. Това са:

Алберт Попов – ски-алпийски дисциплини

Александър Везенков – баскетбол

Александър Николов – волейбол

Божидар Саръбоюков – лека атлетика

Иван Иванов – тенис

Карлос Насар – вдигане на тежести

Никола Цолов – автомобилизъм

Симеон Николов – волейбол

Стилияна Николова – художествена гимнастика

Тервел Замфиров – сноуборд

В допълнение, на сцената ще бъдат връчени и наградите за отбор на годината, треньор №1, както и най-добър спортист с увреждания. Ще научим и кой е носителят на специалната награда "Вдъхновение".