СЛЕДЕТЕ ТУК: Кой е Спортист номер 1 на България за 2025 г.?

25.02.2026 16:59:38
В Спортен нюзрум
Темата обсъждахме и в епизод 100 на "Спортен нюзрум":
Кой ще бъде Спортист на годината на България за 2025 г.?
Този въпрос намира отговора си днес, 25 февруари, на церемония в София, която трябва да започне в 18:30 ч.!
Престижните статуетки ще бъдат раздадени за 68-и път, а в очакване тръпнат 10 спортисти, които вече са наясно, че са сред най-заслужилите. Това са:
Алберт Попов – ски-алпийски дисциплини
Александър Везенков – баскетбол
Александър Николов – волейбол
Божидар Саръбоюков – лека атлетика
Иван Иванов – тенис
Карлос Насар – вдигане на тежести
Никола Цолов – автомобилизъм
Симеон Николов – волейбол
Стилияна Николова – художествена гимнастика
Тервел Замфиров – сноуборд
В допълнение, на сцената ще бъдат връчени и наградите за отбор на годината, треньор №1, както и най-добър спортист с увреждания. Ще научим и кой е носителят на специалната награда "Вдъхновение".