СЛЕДЕТЕ ТУК: Кой е Спортист номер 1 на България за 2025 г.?

Ще разберем името на победителя в 68-ото издание на традиционната анкета

Кой ще бъде Спортист на годината на България за 2025 г.? 

Този въпрос намира отговора си днес, 25 февруари, на церемония в София, която трябва да започне в 18:30 ч.

Престижните статуетки ще бъдат раздадени за 68-и път, а в очакване тръпнат 10 спортисти, които вече са наясно, че са сред най-заслужилите. Това са:

Алберт Попов – ски-алпийски дисциплини
Александър Везенков – баскетбол
Александър Николов – волейбол
Божидар Саръбоюков – лека атлетика
Иван Иванов – тенис
Карлос Насар – вдигане на тежести
Никола Цолов – автомобилизъм
Симеон Николов – волейбол
Стилияна Николова – художествена гимнастика
Тервел Замфиров – сноуборд

В допълнение, на сцената ще бъдат връчени и наградите за отбор на годината, треньор №1, както и най-добър спортист с увреждания. Ще научим и кой е носителят на специалната награда "Вдъхновение". 

25.02.2026 16:59:38

В Спортен нюзрум

Темата обсъждахме и в епизод 100 на "Спортен нюзрум":

Спортен нюзрум, еп. 100: Кой трябва да е номер 1?

25.02.2026 16:58:47

Анкетата

Вашите фаворити може да посочите и в нашата анкета:

Двама братя, една жена и изявени фаворити: Кой трябва да бъде Спортист на годината? (АНКЕТА)
 

25.02.2026 16:57:52

Топ 10!

От месец вече сме наясно кои 10 спортисти ще бъдат в очакване на церемонията и ще чакат с трепет да разберат на кое място в десятката ще бъдат:

10 шампиони. 1 победител. Кой сега е №1?

