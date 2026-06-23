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Николета Маданска

София запали олимпийския огън (ВИДЕО)

Инициативата тази година премина под мотото „Нека се движим“

Олимпийски дух завладя София. С факелно шествие, преминало от Националната спортна академия до стадион „Васил Левски“, столицата отбеляза Международния олимпийски ден с енергия, символика и силно послание към младите.

Щафетата приключи с връчване на огъня на председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

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„Обещавам да пазя огъня, така както са го съхранявали предците ни вече век", каза Лечева на факлоносците. Инициативата тази година премина под мотото „Нека се движим“, насърчаващо повече млади хора към активен и здравословен начин на живот.  Весела Лечева поздрави участниците и подчерта, че олимпийският дух надхвърля спортните резултати и медалите.
„Олимпизмът не е само медали – той е вдъхновение, ценности и общност“, заяви Лечева.

 

Ректорът на НСА „Васил Левски“ проф. Красимир Петков напомни, че олимпийската идея е устояла над век и дори е спирала войни.
„Днес не правим първата крачка, а продължаваме една традиция. Предизвикателството е да върнем младите към движението в свят, доминиран от технологиите“, заяви той.

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Кулминацията на празника е в Троян заедно с бронзовата медалистка от Милано/Кортина 2026 Лора Христова и десетки млади спортисти, които ще се включат в състезания и демонстрации в различни дисциплини.

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