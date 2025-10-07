Спортът също умира

От 7 октомври 2023 г. Палестина преживява тежки разрушения и огромни човешки загуби. Според данни на Палестинския олимпийски комитет, в Газа са загинали над 65 000 души, сред които над 1000 спортисти.
Стадионите и тренировъчните съоръжения са превърнати в руини, а стотици хиляди хора са разселени или затворени, съобщава испанският вестник AS.
Спортът, който би трябвало да обединява, е сериозно засегнат. Мохамед Дведар, лекоатлет и участник на олимпийските игри в Париж 2024 и световното първенство в Токио, е принуден да тренира по улиците на Йерихон. Само в последните месеци е имал достъп до стандартна писта в Германия. „Живея в постоянен страх. Не мисля за бъдещето, мисля само за утре“, споделя той.
Световната шампионка по карате Мариам Бшарат също среща сериозни ограничения. Контролно-пропускателните пунктове и блокадите ограничават тренировките и участието ѝ в състезания. „Това, което се случва, е брутално. Човешкият мозък не може да си го представи“, казва тя.
Валери Тарази, знаменосец на Палестина на олимпийските игри през 2024 г., разказва за загубата на приятели и близки, но също така за усилията си да бъде гласът на страната си чрез спорта. За него и други спортисти спортът остава инструмент за солидарност и надежда, въпреки войната и разрушенията.
Международни организации като МОК и ФИФА вече започват програми за финансиране и възстановяване на спортната инфраструктура, а световни спортисти изразяват подкрепата си за Палестина.
„Спортът преодолява граници. Трябва да се фокусираме върху общото ни, не върху различията“, казва Бшарат.
Снимки: AS
