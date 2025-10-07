bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Спортът също умира

Вече две години Палестина е потопена в ужас и разрушения

Спортът също умира

От 7 октомври 2023 г. Палестина преживява тежки разрушения и огромни човешки загуби. Според данни на Палестинския олимпийски комитет, в Газа са загинали над 65 000 души, сред които над 1000 спортисти.

Стадионите и тренировъчните съоръжения са превърнати в руини, а стотици хиляди хора са разселени или затворени, съобщава испанският вестник AS.

Спортът, който би трябвало да обединява, е сериозно засегнат. Мохамед Дведар, лекоатлет и участник на олимпийските игри в Париж 2024 и световното първенство в Токио, е принуден да тренира по улиците на Йерихон. Само в последните месеци е имал достъп до стандартна писта в Германия. „Живея в постоянен страх. Не мисля за бъдещето, мисля само за утре“, споделя той.

"Човешкият мозък не може да си го представи“

Световната шампионка по карате Мариам Бшарат също среща сериозни ограничения. Контролно-пропускателните пунктове и блокадите ограничават тренировките и участието ѝ в състезания. „Това, което се случва, е брутално. Човешкият мозък не може да си го представи“, казва тя.

Валери Тарази, знаменосец на Палестина на олимпийските игри през 2024 г., разказва за загубата на приятели и близки, но също така за усилията си да бъде гласът на страната си чрез спорта. За него и други спортисти спортът остава инструмент за солидарност и надежда, въпреки войната и разрушенията.

Международни организации като МОК и ФИФА вече започват програми за финансиране и възстановяване на спортната инфраструктура, а световни спортисти изразяват подкрепата си за Палестина.

„Спортът преодолява граници. Трябва да се фокусираме върху общото ни, не върху различията“, казва Бшарат.

