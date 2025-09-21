bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Изключват Израел от футбола?

УЕФА е под натиск от свой голям донор

Изключват Израел от футбола?

УЕФА е под натиск да проведе гласуване за изключването на Израел от континенталните надпревари.

Според ивритските медии, то е насрочено за вторник, а в основата му е един от най-големите донори на европейската футболна централа - Катар.

От страната, която беше домакин на Мондиал 2022, настояват за изключването на Израел заради удара в Доха срещу лидери на "Хамас", прекъснал преговорите за мир в Газа.

Очакванията са само 2 или 3 от 20-те гласуващи членки на УЕФА да се обявят против изключването. Израелската футболна асоциация вече работи усилено по блокирането на вота, разчитайки на подкрепа от приятелските Германия и Унгария.

Викайте кардиолог! Италия се измъкна след невероятна драма (РЕЗУЛТАТИ)

Националният тим на Израел участва в квалификациите за световното първенство през 2026 г., а Макаби Тел Авив - във втория по сила европейски клубен турнир - Лига Европа.

Тежък удар

"Изваждането на Израел би нанесло тежък удар по спорта ни, като потенциално може да доведе до подобни мерки и в други дисциплини.", заяви говорителят на местната футболна асоциация - Шломи Барцел.

Русия беше изключена от УЕФА заради войната в Украйна през февруари 2022 г. Ескалацията в Газа беше предизвикана от атака на "Хамас" в Израел през октомври 2023 г.

Легендата на Манчестър Юнайтед Ерик Кантона обаче нападна УЕФА и ФИФА заради приложения, поне според него, двоен стандарт. Той призова всички клубове и играчи да отказват мачове срещу израелски отбори.

Напрежение Испания - Израел

Испанският премиер Педро Санчес също заговори за изключване на Израел от спортни състезания. Местните власти дори размишляват върху възможността "Ла Фурия Роха" да не участва на Мондиал 2026, ако Израел се класира за финалите.

Разкритието дойде от Пачи Лопес - представител на социалистите в Конгреса на депутатите. Той подчерта, че Испания ще анализира обстановката в подходящия момент, но вече е заела категорична позиция:

"Ще преценим ситуацията, когато настъпи времето. Време е някои хора да прогледнат. Ние виждаме ясно какво се случва и не можем да останем безучастни."

Испанците - действащи европейски шампиони, са в една група с България в световните квалификации. Ламин Ямал и компания победиха "лъвовете" с 3:0 в София в началото на месеца.

Наш национал: Виждах само гърба на Ламин Ямал

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

израел Русия национален отбор гласуване макаби тел авив газа катар хамас изключване примирие ерик кантона световни квалификации тежък удар

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Стана ясна ключова подробност за

Стана ясна ключова подробност за "Златната топка". Подсказва ли ни фаворитите?
Разкрити са! Ето къде плават Григор Димитров и Ейса! (СНИМКИ)

Разкрити са! Ето къде плават Григор Димитров и Ейса! (СНИМКИ)
Неочакван герой реши римското дерби

Неочакван герой реши римското дерби
Елизара Янева спечели трета титла от ITF!

Елизара Янева спечели трета титла от ITF!

Петев отговори на Неделев: Не е бил

Петев отговори на Неделев: Не е бил "като дух". Имаше по-добри от него (ВИДЕО)

Последни новини

ДА на спорта, НЕ на високите скорости (ВИДЕО)

ДА на спорта, НЕ на високите скорости (ВИДЕО)
Арсенал удари в края и лиши Сити от победата

Арсенал удари в края и лиши Сити от победата
Верстапен постигна втори пореден успех във Ф1

Верстапен постигна втори пореден успех във Ф1
Неочакван герой реши римското дерби

Неочакван герой реши римското дерби
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV