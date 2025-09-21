Изключват Израел от футбола?

УЕФА е под натиск да проведе гласуване за изключването на Израел от континенталните надпревари.

Според ивритските медии, то е насрочено за вторник, а в основата му е един от най-големите донори на европейската футболна централа - Катар.

От страната, която беше домакин на Мондиал 2022, настояват за изключването на Израел заради удара в Доха срещу лидери на "Хамас", прекъснал преговорите за мир в Газа.

Очакванията са само 2 или 3 от 20-те гласуващи членки на УЕФА да се обявят против изключването. Израелската футболна асоциация вече работи усилено по блокирането на вота, разчитайки на подкрепа от приятелските Германия и Унгария.

Националният тим на Израел участва в квалификациите за световното първенство през 2026 г., а Макаби Тел Авив - във втория по сила европейски клубен турнир - Лига Европа.

Тежък удар

"Изваждането на Израел би нанесло тежък удар по спорта ни, като потенциално може да доведе до подобни мерки и в други дисциплини.", заяви говорителят на местната футболна асоциация - Шломи Барцел.

Русия беше изключена от УЕФА заради войната в Украйна през февруари 2022 г. Ескалацията в Газа беше предизвикана от атака на "Хамас" в Израел през октомври 2023 г.

Легендата на Манчестър Юнайтед Ерик Кантона обаче нападна УЕФА и ФИФА заради приложения, поне според него, двоен стандарт. Той призова всички клубове и играчи да отказват мачове срещу израелски отбори.

Напрежение Испания - Израел

Испанският премиер Педро Санчес също заговори за изключване на Израел от спортни състезания. Местните власти дори размишляват върху възможността "Ла Фурия Роха" да не участва на Мондиал 2026, ако Израел се класира за финалите.

Разкритието дойде от Пачи Лопес - представител на социалистите в Конгреса на депутатите. Той подчерта, че Испания ще анализира обстановката в подходящия момент, но вече е заела категорична позиция:

"Ще преценим ситуацията, когато настъпи времето. Време е някои хора да прогледнат. Ние виждаме ясно какво се случва и не можем да останем безучастни."

Испанците - действащи европейски шампиони, са в една група с България в световните квалификации. Ламин Ямал и компания победиха "лъвовете" с 3:0 в София в началото на месеца.

