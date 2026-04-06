Сравниха треньор на България с доверен на Хитлер

Грозна атака по треньора на националния отбор на България по биатлон Волфганг Пихлер! Тя дойде от един от телевизионните любимци на руския президент Владимир Путин - коментаторът Дмитрий Губерниев.

Макар и индиректно, последният сравни Пихлер с най-доверения човек на Адолф Хитлер - Йозеф Гьобелс.

Повод за офанзивата са думите на 71-годишния специалист, че руските спортисти не е трябвало да бъдат допускани до международни състезания. Губерниев скочи на Пихлер още преди Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина д'Ампецо.

Причината сега е изявление на вицепрезидента на Руския съюз на биатлонистите Павел Ростовцев, че уважава позицията на Пихлер.

Гьобелс или Калас?

"Гражданинът Ростовцев е заявил, че уважава мнението на своя приятел Пихлер, според когото не е трябвало да се допускат руски спортисти до международните състезания. Чия позиция още уважава гражданинът Ростовцев? На Йозеф Гьобелс или Кая Калас? Ако говорим с думите на поета: Изпълзяха всякакви същества, но Бог вижда мошеника", заяви Губерниев по Матч ТВ.

Припомняме, че Гьобелс е министър на пропагандата на Нацистка Германия. Той е дясната ръка на фюрера и отнема живота си само ден след неговото самоубийство. Кая Калас пък е първата жена премиер на Естония. От 2024 г. тя е вицепрезидент на Европейската комисия.

Губерниев е сред руските журналисти с наложени международни санкции заради връзките му с Путин и заявената подкрепа към войната в Украйна. През март 2022 г. той дори беше водещ на шествие в Москва, подкрепящо руската инвазия.

През октомври 2024 г. Губерниев получи специална телеграма от Путин по случай 50-ия си рожден ден.