Сравниха треньор на България с доверен на Хитлер

Атаката идва от едно от любимите телевизионни лица на Владимир Путин

Грозна атака по треньора на националния отбор на България по биатлон Волфганг Пихлер! Тя дойде от един от телевизионните любимци на руския президент Владимир Путин - коментаторът Дмитрий Губерниев.

Макар и индиректно, последният сравни Пихлер с най-доверения човек на Адолф Хитлер - Йозеф Гьобелс.

Повод за офанзивата са думите на 71-годишния специалист, че руските спортисти не е трябвало да бъдат допускани до международни състезания. Губерниев скочи на Пихлер още преди Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина д'Ампецо.

Причината сега е изявление на вицепрезидента на Руския съюз на биатлонистите Павел Ростовцев, че уважава позицията на Пихлер.

Гьобелс или Калас?

"Гражданинът Ростовцев е заявил, че уважава мнението на своя приятел Пихлер, според когото не е трябвало да се допускат руски спортисти до международните състезания. Чия позиция още уважава гражданинът Ростовцев? На Йозеф Гьобелс или Кая Калас? Ако говорим с думите на поета: Изпълзяха всякакви същества, но Бог вижда мошеника", заяви Губерниев по Матч ТВ.

Припомняме, че Гьобелс е министър на пропагандата на Нацистка Германия. Той е дясната ръка на фюрера и отнема живота си само ден след неговото самоубийство. Кая Калас пък е първата жена премиер на Естония. От 2024 г. тя е вицепрезидент на Европейската комисия.

Губерниев е сред руските журналисти с наложени международни санкции заради връзките му с Путин и заявената подкрепа към войната в Украйна. През март 2022 г. той дори беше водещ на шествие в Москва, подкрепящо руската инвазия.

През октомври 2024 г. Губерниев получи специална телеграма от Путин по случай 50-ия си рожден ден.

Атака България Русия национален отбор биатлон владимир путин треньор волфганг пихлер

Най - важното

Весела Лечева: Подалите жалби казват, че оттеглянето не зависи от тях (ВИДЕО)

Весела Лечева: Подалите жалби казват, че оттеглянето не зависи от тях (ВИДЕО)
Карлсен без милост! Издаде съперничка, която поиска селфи! (ВИДЕО)

Карлсен без милост! Издаде съперничка, която поиска селфи! (ВИДЕО)
Гришо, внимавай! Ейса е богиня с пистолета! (ВИДЕО)

Гришо, внимавай! Ейса е богиня с пистолета! (ВИДЕО)
Балкански котки останаха без стадион. Кой е виновен? (ВИДЕО)

Балкански котки останаха без стадион. Кой е виновен? (ВИДЕО)
Откриха го: 14-годишният

Откриха го: 14-годишният "крадец" ли класира Босна и Херцеговина на световно?

Последни новини

Агентът на Везенков: В Сакраменто нямаше подкрепа от треньора

Агентът на Везенков: В Сакраменто нямаше подкрепа от треньора
Шокиралият Левски стана световна сензация (ВИДЕО)

Шокиралият Левски стана световна сензация (ВИДЕО)
Весела Лечева: Подалите жалби казват, че оттеглянето не зависи от тях (ВИДЕО)

Весела Лечева: Подалите жалби казват, че оттеглянето не зависи от тях (ВИДЕО)
Гришо, внимавай! Ейса е богиня с пистолета! (ВИДЕО)

Гришо, внимавай! Ейса е богиня с пистолета! (ВИДЕО)
