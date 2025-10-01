bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Шампион със сърце, победен от сърце (СНИМКИ)

Инфаркт погуби внезапно олимпийския шампион Георги Райков

Шампион със сърце, победен от сърце (СНИМКИ)

Георги Райков е не просто име в българската борба – той е символ на сила, воля и непоклатим дух. Роден на 18 октомври 1953 г. в София, още от детството си носи решимост и страст към спорта. С всяко негово излизане на тепиха се усещаше сърцето му – отдадено на борбата и жадуващо за върхове.

Днес в рубриката ни "45 години шампиони" си спомняме за големия борец.

Пътят към величието

Под ръководството на треньора Христо Мирянов Райков бързо се утвърди като една от най-ярките звезди на класическата борба у нас. Талантът му не остана незабелязан – още като юноша спечели световната и европейската титла.

Иван Янков – борецът, който погледна през прозореца към славата (ВИДЕО)

Преходът при мъжете беше предизвикателство, но той го прие с хладнокръвие и упоритост.

Европейската титла през 1975 г., последвалите световни отличия и стабилните изяви на големи форуми му донесоха уважение и разпознаваемост.

Олимпийската корона

Истинската слава дойде на олимпийските игри в Москва. Райков замина със самочувствие – само няколко месеца по-рано бе станал първенец на Европа. Подготовката му бе насочена основно към двубоя с най-сериозния конкурент – местния любимец Николай Балбошин, шампион от Монреал'76 и трикратен световен №1. Бухала, както го наричат приятелите му, дори караше съотборниците си да симулират стила на съперника, за да открие тайно оръжие.

Сблъсъкът обаче не се състоя – Балбошин получи контузия. Това не попречи на българина да спечели пет поредни срещи, а на финала надделя над поляка Роман Биерла, дисквалифициран за пасивност след 7.52 минути борба.

Валентин Христов:

Олимпийските игри в Москва се оказаха последното му състезание – Райков прекрати кариерата си едва на 27 години, но вече бе вписал името си със златни букви в историята на българската борба.

Човекът зад шампиона

Георги Райков не беше само спортист – той беше наставник, приятел и вдъхновение. С голямо сърце и чувство за хумор, той посвети годините след активната си кариера на младите борци. Вдъхваше им увереност и предаваше философията си: истинската победа се крие в постоянството и любовта към спорта.

Съдбата обаче бе жестока. На 12 август 2006 г., по време на чествания в Копривщица за 35-годишнината от първата световна отборна титла по класическа борба, Райков почина внезапно от инфаркт.

Загубата остави дълбока празнина, но паметта му живее – ежегодният турнир за кадети в Копривщица напомня на новите поколения, че страстта и отдадеността никога не умират.

Винаги на подиума

През цялата си кариера Райков завоюва медал от всяко състезание, в което участва. Той е младежки световен (1973) и европейски шампион (1974). При мъжете дебютира на европейското първенство в Людвигсхафен през 1975 г., където печели титлата в категория до 90 кг, а по-късно се състезава и при 100-килограмовите.

Той е двукратен европейски шампион (1975, 1980) и двукратен сребърен медалист (1977, 1978). На световните първенства е вицешампион през 1978 и 1979 г. и бронзов медалист през 1977 г.

Снимки: "Журнал за борба"

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Беше джудист №1 на България за XX век, но стана строителен работник (ВИДЕО)
 
Тагове:

копривщица европа борба шампион победи класически стил Георги Райков световни първенства 45 години шампиони инфоркт

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Арне, какво става? Втора поредна загуба! (ВИДЕО)

Арне, какво става? Втора поредна загуба! (ВИДЕО)
Братя Николови: Изпитахме гордост! Благодарим! (ВИДЕО)

Братя Николови: Изпитахме гордост! Благодарим! (ВИДЕО)
Челси отново матира Моуриньо (ВИДЕО)

Челси отново матира Моуриньо (ВИДЕО)
Баварската машина сгази аутсайдер в Шампионска лига (ВИДЕО)

Баварската машина сгази аутсайдер в Шампионска лига (ВИДЕО)

Последни новини

Баварската машина сгази аутсайдер в Шампионска лига (ВИДЕО)

Баварската машина сгази аутсайдер в Шампионска лига (ВИДЕО)
Арне, какво става? Втора поредна загуба! (ВИДЕО)

Арне, какво става? Втора поредна загуба! (ВИДЕО)
Челси отново матира Моуриньо (ВИДЕО)

Челси отново матира Моуриньо (ВИДЕО)
Олимпиакос пречупи Баскония с ключова тройка на Везенков (ВИДЕО)

Олимпиакос пречупи Баскония с ключова тройка на Везенков (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV