bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Тервел Замфиров се прибира у нас: Вижте кога ще кацне!

Той ще донесе първия български медал от зимни олимпийски игри от 20 години насам!

Тервел Замфиров се прибира у нас: Вижте кога ще кацне!

Сноубордистът Тервел Замфиров е големият герой на България в последните 24 часа!

20-годишният ни представител на зимните олимпийски игри в Милано/Кортина спечели бронз в паралелния гигантски слалом в сноуборда, при това по изключително драматичен начин - с фотофиниш и само милиметри предимство. 

Това е първи медал за България от такъв спортен форум от 20 години насам! През 2006 г. в Торино Евгения Раданова спечели сребро в шорттрека. 

На родна земя

Тервел няма да изчака закриването на олимпийските игри в Милано/Кортина. Той ще се прибере у нас още днес, 9 февруари. 

Очаква се Замфиров да кацне в 18:20 ч. на летище "Васил Левски" в София. 

Полетът му е от Мюнхен.

 

Той вероятно ще бъде посрещнат от официални лица и десетки фенове, които ще искат да го поздравят за успеха. 

Посрещането му може да гледате пряко на нашия сайт btvsport.bg.

Успехът

Освен първо отличие от 20 години от зимни олимпийски игри, Тервел Замфиров спечели втория ни медал в историята при мъжете от най-големия спортен форум. Бронз от Лейк Плесид 1980 г. в ски-бягането на 30 км има Иван Лебанов.

В карането за третото място той победи Тим Масняк от Словения след фотофиниш. 

"Усещането ми беше, че Тим е спечелил медала. Но се оказа, че не съм си изрязал ноктите", пошегува се българинът след драматичния успех. 

Тагове:

София сноуборд летище полет посрещане прибиране Зимни олимпийски игри тервел замфиров

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

live
ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете
ЗА ИСТОРИЯТА: Тервел Замфиров с олимпийски бронз!

ЗА ИСТОРИЯТА: Тервел Замфиров с олимпийски бронз!

Днес на Игрите: Ще се надскочи ли Владимир Зографски?

Днес на Игрите: Ще се надскочи ли Владимир Зографски?
Героят Замфиров: Оказа се, че не съм си изрязал ноктите

Героят Замфиров: Оказа се, че не съм си изрязал ноктите
Трагедия с Линдзи Вон: Виковете ѝ от болка се чуха в целия свят! (СНИМКИ)

Трагедия с Линдзи Вон: Виковете ѝ от болка се чуха в целия свят! (СНИМКИ)

Последни новини

Днес на Игрите: Ще се надскочи ли Владимир Зографски?

Днес на Игрите: Ще се надскочи ли Владимир Зографски?
live
ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете
Весела Лечева: България е сноуборд!

Весела Лечева: България е сноуборд!
Диагнозата на Линдзи Вон е ясна, оперираха я по спешност

Диагнозата на Линдзи Вон е ясна, оперираха я по спешност
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV