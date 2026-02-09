Тервел Замфиров се прибира у нас: Вижте кога ще кацне!

Сноубордистът Тервел Замфиров е големият герой на България в последните 24 часа!

20-годишният ни представител на зимните олимпийски игри в Милано/Кортина спечели бронз в паралелния гигантски слалом в сноуборда, при това по изключително драматичен начин - с фотофиниш и само милиметри предимство.

Това е първи медал за България от такъв спортен форум от 20 години насам! През 2006 г. в Торино Евгения Раданова спечели сребро в шорттрека.

На родна земя

Тервел няма да изчака закриването на олимпийските игри в Милано/Кортина. Той ще се прибере у нас още днес, 9 февруари.

Очаква се Замфиров да кацне в 18:20 ч. на летище "Васил Левски" в София.

Полетът му е от Мюнхен.

Той вероятно ще бъде посрещнат от официални лица и десетки фенове, които ще искат да го поздравят за успеха.

Посрещането му може да гледате пряко на нашия сайт btvsport.bg.

Успехът

Освен първо отличие от 20 години от зимни олимпийски игри, Тервел Замфиров спечели втория ни медал в историята при мъжете от най-големия спортен форум. Бронз от Лейк Плесид 1980 г. в ски-бягането на 30 км има Иван Лебанов.

В карането за третото място той победи Тим Масняк от Словения след фотофиниш.

"Усещането ми беше, че Тим е спечелил медала. Но се оказа, че не съм си изрязал ноктите", пошегува се българинът след драматичния успех.