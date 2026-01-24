Той победи СССР. После загуби всичко

На 68-годишна възраст почина Ота Заремба – олимпийски шампион от Москва'80, световен рекордьор и една от най-ярките, но и най-трагични фигури в историята на щангите.

Човекът, който шокира света и покори олимпийския подиум, завърши живота си далеч от светлините, със съсипано здраве и горчивото усещане, че славата далеч не гарантира спасение.

В Москва Заремба направи невъзможното. Без да бъде фаворит, срещу съветската машина и пред враждебна публика, чехословашкият щангист спечели златото в категория до 100 кг. Олимпийските игри тогава бяха и световно първенство – а Заремба си тръгна не само като олимпийски, но и като световен шампион в двубоя и изхвърлянето. Сензация, която го превърна в национален герой и Спортист №1 на годината.

Приказката продължи кратко

Още през 1981 г. той подобри световния рекорд четири пъти – постижение, което би трябвало да отвори вратите към вечността. Вместо това последва тежка травма – изкълчване на лакътя, операция и дълго отсъствие. Завръщането беше мъчително, а краят – неизбежен. През 1987 г. Заремба сложи край на кариерата си не по собствено желание, а защото тялото му вече не издържаше.

Тишината...

Някогашният олимпийски шампион се сблъска с реалността, за която рядко се говори – липса на средства, здравословни проблеми и пълно отсъствие на системна подкрепа. Човекът, донесъл слава на страната си, се оказа сам в битката с последствията от годините свръхнатоварване.

По-късно Заремба призна, че е използвал стероиди, но категорично отхвърляше твърденията, че именно те са основната причина за здравословния му срив.

„Когато се подготвях, тренирах до пълно изтощение. Дадох всичко от себе си. Това е нечовешко натоварване и то оставя следи“, казваше той.

Чешката федерация по вдигане на тежести го нарече „вечна легенда“. И той наистина беше такава. Но и нещо повече – предупреждение...

