Трилогията приключи! Камен Георгиев капитулира (ВИДЕО)

Калоян Колев вдигна залата на крака след събмишън

Калоян Колев не остави шанс на Камен Георгиев и го победи със събмишън в най-чакания сблъсък на галата ELITBET Max Fight 64 в София, която бе излъчвана на живо по bTV Action и онлайн на VOYO.BG.

19-години по-младият Колев започна изключително агресивно и още в началните минути на първия рунд разкървави носа на съперника си и отвори аркада, което значително улесни задачата му.

В края на втория рунд Калоян на практика принуди опитния Георгиев да се предаде.

Камен Георгиев е на 52 години, с 3 победи в Max Fight и притежател на два шампионски колана в ММА.

33-годишният Калоян Колев е бивш шампион по борба и има 12 победи на професионалния ринг.

Този сблъсък не беше просто спор за титлата в категория до 93 кг – той бе кулминацията на многогодишно съперничество, което отказва да намери своя окончателен край.

Първата среща между двамата бе спечелена от Колев с единодушно съдийско решение, след като той наложи доминация на земя и контролираше темпото чрез множеството тейкдауни.

Реваншът не закъсня – и донесе още повече напрежение. През 2019 г. в Благоевград вторият двубой завърши с изненадващо равенство – резултат, който и до днес остава спорен. След последния гонг и двамата бойци изразиха категорично несъгласие с решението на съдиите, като всеки настояваше, че именно той е истинският победител.

Дали това бъде краят на трилогията? Времето ще покаже.

В предпоследния мач за вечерта Мартин Петков надви Мануел Фернандес в категория до 70 кг муай тай. Успехът е 13-и за 22-годишния Петков, който е актуален Max Fight шампион.

34-годишният му съперник имаше значително по-голям опит – 70 мача и 45 победи – но на българска земя това не му помогна.

Следващата гала ELITBET Max Fight 65 ще се проведе на 29 май в Пловдив, а ELITBET Max Fight 66 е предвидена за 18 юли в Бургас.

