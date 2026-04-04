ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Топ боксьори и MMA звезди в ELITBET Max Fight 64 (ВИДЕО и СНИМКИ)

Бойната гала в София в ефира на VOYO.BG и bTV Action

Калоян Колев надви Камен Георгиев със събмишън в най-чакания сблъсък на ELITBET Max Fight 64 в София.

19-години по-младият Колев започна изключително агресивно и още в първите минути на първия рунд разкървави носа на съперника си и отвори аркада, което значително улесни задачата му.

В края на втория рунд Калоян принуди опитния Георгиев да се предаде.

В първия мач от бойната гала Марио Найденов загуби от Мариус Димитру, след като бе нокаутиран във втория рунд.

В К1 Иван Ангелов-Професора отказа рано-рано Октавиан Прозоровчи след серия от тежки комбинации и нокаут във втория рунд.

Наред с тежките тренировки и битките на ринга, Ангелов преподава икономика в Стопанската академия в Свищов.

В мач от професионалния бокс дебютантът в MAX FIGHT Асен Асенов-Кубинеца (60.8) не успя да се справи с Димо Тониев (60.3) и загуби по точки след здрав бой в 4 рунда.

Асен е на 19 години от Стара Загора, бивш състезател на БК "Венко Пулев". 20-годишният Тониев е от Лом, 3-кратен шампион при мъжете. Това е третата му победа на ринга в MAX FIGHT.

Малко след това 38-годишният Марио Вергиев-Гадиатора, боксьор на ЦСКА със 7 победи до момента на професионалния ринг, се справи с чеха Якуб Милота. След два брутални удара в областта на черния дроб той отказа 33-годишният чех в началото на втория рунд.

Превю

Най-очакван е третият сблъсък между Калоян Колев и Камен Георгиев – решителна глава от едно от най-напрегнатите съперничества у нас. След победа за Колев в първия двубой и спорно равенство във втория през 2019 г., този мач обещава окончателен отговор.

И Тервел Пулев ще бъде част от ELITBET Max Fight 64

В ъгъла на Тома Великов ще бъде Тервел Пулев, този път в ролята на треньор.

На ринга излиза и Николай Дишков срещу опитния грък Константинос Петропулос, а участие ще вземат още Марио Вергиев – Гладиатора и най-титулуваният ни аматьор Кристиян Димитров.

Сред любопитните имена е и проф. Иван Ангелов от Стопанската академия в Свищов, който тази вечер сменя аудиторията с бойната сцена.

04.04.2026 23:40:23

Калоян Колев е на върха!

04.04.2026 22:51:29

Петков изнесе лекция на испанец

В предпоследния мач за вечерта Мартин Петков разби Мануел Фернандес в кат. до 70 кг муай тай.
Успехът е 13-и за 22-годишният Петков, той е актуален Max Fight Championship.

34-годишният му съперник имаше далеч по-голям опит със 70 мача и 45 победи, но на българска земя това не му помогна. 

04.04.2026 22:42:54

Дишков мачка в 6 рунда

04.04.2026 21:53:03

Кунов с мълниеносен нокаут

Станислав Кунов спечели след светкавичен нокаут още в първия рунд срещу Горан Сучевич (Сър). 24-годишният Кунов е част от Академия "Антон Петров". Той е шампион на Балканите по муай тай. Сърбинът Сучевич е на 35 години, има 6 победи на професионалната сцена.

След срещата победителят предизвика за реванш Кристиян Димитров. "Който поръчва музиката, той плаща. 20 000 евро и ще се бия", бе отговорът шампионът Димитров.

В залата е и мениджърът Александър Красюк - агент на непобедения на професионалния ринг Олександър Усик.

04.04.2026 21:38:04

Ценен успех и за Левски

В една от най-очакваните боксови срещи 34-годишният Кристиян Димитров, най-титулуваният ни аматьор, победи по точки гърка Арилаос Малихудис-Светеца. Димитров е от Сливен, състезава се за Левски, шампион на България е в три различни категории, участвал е в 11 издания на Купа "Странджа". Вече има 4 успеха на профи ринга.

"Само Левски! Най-добрите! Тежка битка беше", каза на ринга Кристиян.

04.04.2026 21:07:15

Без изнанада в К1

При 77-килограмовите в К1 Васил Христов се справи без никакви проблеми с пловдивчанина Денис Милев, за който това бе дебют в MAX FIGHT.

04.04.2026 20:55:06

Впечатляващ Димитър Димитров

В мач №5 един срещу друг се изправиха в тежка категория Алекс Кмет и 23-годишният перничанин Димитър Димитров. Българинът нокаутира съперника в края на първия рунд и записа пета победа. Така той остава непобеден при професионалистите.

04.04.2026 20:43:24

Победа за ЦСКА

38-годишният Марио Вергиев-Гадиатора, боксьор на ЦСКА със 7 победи до момента на професионалния ринг, се справи с чеха Якуб Милота. След два брутални удара в областта на черния дроб той отказа 33-годишният чех в началото на втория рунд.

 

04.04.2026 20:25:51

Кубинеца загуби

В мач от професионалния бокс дебютантът в MAX FIGHT Асен Асенов-Кубинеца (60.8) не успя да се справи с Димо Тониев (60.3) и загуби по точки.

Асен е на 19 години от Стара Загора, бивш състезател на БК "Венко Пулев". 20-годинишният Тониев е от Лом, 3-кратен шампион при мъжете. Това е третата му победа на ринга в MAX FIGHT.

04.04.2026 20:01:28

Победа за Професора

В К1 Иван Ангелов-Професора отказа рано-рано Октавиан Прозоровчи след серия от тежки комбинации и нокаут във втория рунд.

Наред с тежките тренировки и битките на ринга, Ангелов преподава икономика в Стопанската академия в Свищов.

 

 

04.04.2026 19:54:40

Говори Тервел Пулев

Пред камерата на bTV Тервел Пулев сподели впечатленията си от бойната гала в София и мача на своя възпитаник Тома Великов.

04.04.2026 19:48:12

Нокаут във втория рунд

Високи градуси в София заради ELITBET MAX FIGHT 64. Бойната гала започна със зрелищни битки на ринга в ефира на bTV Action и онлайн на VOYO.BG.

В първия мач Марио Найденов загуби от Мариус Димитру, след като бе нокаутиран във втория рунд.

04.04.2026 19:37:51

Тервел Пулев дебютира с победа и като треньор

Олимпийският ни медалист от Лондон 2012 Тервел Пулев дебютира с победа и като треньор. На ринга на ELITBET MAX FIGHT 64 той изведе своя възпитаник Тома Великов, който представлява боксов клуб „Венко Пулев“. Великов нокаутира шампионът на Украйна Константин Егоров.

Професора, който ще преподава на ELITBET Max Fight (ВИДЕО)
 
ВАР мълчи! В Берое бесни след ръка на Лапеня

Стоичков за Боби Михайлов: Той ни изведе до там, докъдето стигнахме (ВИДЕО)

Министърът на спорта: Осиротяхме... (ВИДЕО)

Радослав Янков би олимпийски медалист за титлата в Банско

Лечков през сълзи за Михайлов: Запомнете го весел и саркастичен (ВИДЕО)

Трилогията приключи! Камен Георгиев капитулира (ВИДЕО)

ВАР мълчи! В Берое бесни след ръка на Лапеня

Радослав Янков би олимпийски медалист за титлата в Банско

„Вероятно всичко свърши" - Линдзи Вон се разделя с треньора си след кошмара

