ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Топ боксьори и MMA звезди в ELITBET Max Fight 64 (ВИДЕО и СНИМКИ)

Калоян Колев надви Камен Георгиев със събмишън в най-чакания сблъсък на ELITBET Max Fight 64 в София.

19-години по-младият Колев започна изключително агресивно и още в първите минути на първия рунд разкървави носа на съперника си и отвори аркада, което значително улесни задачата му.

В края на втория рунд Калоян принуди опитния Георгиев да се предаде.

В първия мач от бойната гала Марио Найденов загуби от Мариус Димитру, след като бе нокаутиран във втория рунд.

В К1 Иван Ангелов-Професора отказа рано-рано Октавиан Прозоровчи след серия от тежки комбинации и нокаут във втория рунд.

Наред с тежките тренировки и битките на ринга, Ангелов преподава икономика в Стопанската академия в Свищов.

В мач от професионалния бокс дебютантът в MAX FIGHT Асен Асенов-Кубинеца (60.8) не успя да се справи с Димо Тониев (60.3) и загуби по точки след здрав бой в 4 рунда.

Асен е на 19 години от Стара Загора, бивш състезател на БК "Венко Пулев". 20-годишният Тониев е от Лом, 3-кратен шампион при мъжете. Това е третата му победа на ринга в MAX FIGHT.

Малко след това 38-годишният Марио Вергиев-Гадиатора, боксьор на ЦСКА със 7 победи до момента на професионалния ринг, се справи с чеха Якуб Милота. След два брутални удара в областта на черния дроб той отказа 33-годишният чех в началото на втория рунд.

Превю

Най-очакван е третият сблъсък между Калоян Колев и Камен Георгиев – решителна глава от едно от най-напрегнатите съперничества у нас. След победа за Колев в първия двубой и спорно равенство във втория през 2019 г., този мач обещава окончателен отговор.

В ъгъла на Тома Великов ще бъде Тервел Пулев, този път в ролята на треньор.

На ринга излиза и Николай Дишков срещу опитния грък Константинос Петропулос, а участие ще вземат още Марио Вергиев – Гладиатора и най-титулуваният ни аматьор Кристиян Димитров.

Сред любопитните имена е и проф. Иван Ангелов от Стопанската академия в Свищов, който тази вечер сменя аудиторията с бойната сцена.