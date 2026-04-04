ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Топ боксьори и MMA звезди в ELITBET Max Fight 64 (ВИДЕО и СНИМКИ)

Калоян Колев надви Камен Георгиев със събмишън в най-чакания сблъсък на ELITBET Max Fight 64 в София.
19-години по-младият Колев започна изключително агресивно и още в първите минути на първия рунд разкървави носа на съперника си и отвори аркада, което значително улесни задачата му.
В края на втория рунд Калоян принуди опитния Георгиев да се предаде.
Превю
Най-очакван е третият сблъсък между Калоян Колев и Камен Георгиев – решителна глава от едно от най-напрегнатите съперничества у нас. След победа за Колев в първия двубой и спорно равенство във втория през 2019 г., този мач обещава окончателен отговор.
В ъгъла на Тома Великов ще бъде Тервел Пулев, този път в ролята на треньор.
На ринга излиза и Николай Дишков срещу опитния грък Константинос Петропулос, а участие ще вземат още Марио Вергиев – Гладиатора и най-титулуваният ни аматьор Кристиян Димитров.
Сред любопитните имена е и проф. Иван Ангелов от Стопанската академия в Свищов, който тази вечер сменя аудиторията с бойната сцена.
04.04.2026 22:51:29
Петков изнесе лекция на испанец
В предпоследния мач за вечерта Мартин Петков разби Мануел Фернандес в кат. до 70 кг муай тай.
Успехът е 13-и за 22-годишният Петков, той е актуален Max Fight Championship.
34-годишният му съперник имаше далеч по-голям опит със 70 мача и 45 победи, но на българска земя това не му помогна.
04.04.2026 21:53:03
Кунов с мълниеносен нокаут
Станислав Кунов спечели след светкавичен нокаут още в първия рунд срещу Горан Сучевич (Сър). 24-годишният Кунов е част от Академия "Антон Петров". Той е шампион на Балканите по муай тай. Сърбинът Сучевич е на 35 години, има 6 победи на професионалната сцена.
След срещата победителят предизвика за реванш Кристиян Димитров. "Който поръчва музиката, той плаща. 20 000 евро и ще се бия", бе отговорът шампионът Димитров.
В залата е и мениджърът Александър Красюк - агент на непобедения на професионалния ринг Олександър Усик.
04.04.2026 21:38:04
Ценен успех и за Левски
В една от най-очакваните боксови срещи 34-годишният Кристиян Димитров, най-титулуваният ни аматьор, победи по точки гърка Арилаос Малихудис-Светеца. Димитров е от Сливен, състезава се за Левски, шампион на България е в три различни категории, участвал е в 11 издания на Купа "Странджа". Вече има 4 успеха на профи ринга.
"Само Левски! Най-добрите! Тежка битка беше", каза на ринга Кристиян.
04.04.2026 21:07:15
Без изнанада в К1
При 77-килограмовите в К1 Васил Христов се справи без никакви проблеми с пловдивчанина Денис Милев, за който това бе дебют в MAX FIGHT.
04.04.2026 20:55:06
Впечатляващ Димитър Димитров
В мач №5 един срещу друг се изправиха в тежка категория Алекс Кмет и 23-годишният перничанин Димитър Димитров. Българинът нокаутира съперника в края на първия рунд и записа пета победа. Така той остава непобеден при професионалистите.
04.04.2026 20:43:24
Победа за ЦСКА
38-годишният Марио Вергиев-Гадиатора, боксьор на ЦСКА със 7 победи до момента на професионалния ринг, се справи с чеха Якуб Милота. След два брутални удара в областта на черния дроб той отказа 33-годишният чех в началото на втория рунд.
04.04.2026 20:25:51
Кубинеца загуби
В мач от професионалния бокс дебютантът в MAX FIGHT Асен Асенов-Кубинеца (60.8) не успя да се справи с Димо Тониев (60.3) и загуби по точки.
Асен е на 19 години от Стара Загора, бивш състезател на БК "Венко Пулев". 20-годинишният Тониев е от Лом, 3-кратен шампион при мъжете. Това е третата му победа на ринга в MAX FIGHT.
04.04.2026 20:01:28
Победа за Професора
В К1 Иван Ангелов-Професора отказа рано-рано Октавиан Прозоровчи след серия от тежки комбинации и нокаут във втория рунд.
Наред с тежките тренировки и битките на ринга, Ангелов преподава икономика в Стопанската академия в Свищов.
04.04.2026 19:54:40
Говори Тервел Пулев
Пред камерата на bTV Тервел Пулев сподели впечатленията си от бойната гала в София и мача на своя възпитаник Тома Великов.
04.04.2026 19:48:12
Нокаут във втория рунд
Високи градуси в София заради ELITBET MAX FIGHT 64. Бойната гала започна със зрелищни битки на ринга.
В първия мач Марио Найденов загуби от Мариус Димитру, след като бе нокаутиран във втория рунд.
04.04.2026 19:37:51
Тервел Пулев дебютира с победа и като треньор
Олимпийският ни медалист от Лондон 2012 Тервел Пулев дебютира с победа и като треньор. На ринга на ELITBET MAX FIGHT 64 той изведе своя възпитаник Тома Великов, който представлява боксов клуб „Венко Пулев“. Великов нокаутира шампионът на Украйна Константин Егоров.