„Убеден съм, че майка ми е жива!“ Свалят алпинистка от 7200 метра едва догодина

Наталия Наговицина е починала, а спасителната операция - прекратена, обявиха от Министерство на извънредните ситуации на Киргизстан преди дни. Алпинистката прекара 11 дни със счупен крак на височина от 7200 метра близо до връх Победа без храна и вода. Спасителните операции отдавна са затруднени от метеорологичните и климатичните условия, а издирването ѝ е прекратено.

Синът ѝ Михаил обаче настоява, че тя е жива

Връх Победа е най-високата точка на планинската система Тян Шан и един от най-опасните върхове в света, отнел живота на десетки алпинисти. Според Дмитрий Греков, началник на базовия лагер Южен Инилчек, в историята на изкачванията не е имало случаи, в които тялото на починал човек да е свалено от върха.

По време на издирването на Наговицина са направени няколко опита за спасяване. На 16 август хеликоптер със спасители излита, но прави твърдо кацане наблизо и няколко души са ранени. На 19 август експедиция тръгва към върха, но три дни и половина по-късно, поради лошо време, спасителите трябва да се върнат.

На 25 август спасителите планираха да пуснат дрон, за да се уверят, че катерачката показва признаци на живот, и ако това бъде потвърдено, да изпратят хеликоптер от Министерството на извънредните ситуации на Киргизстан за нея. Метеорологичните условия обаче не позволиха това.

Сезонът за катерене на връх Победа продължава малко повече от месец – от средата на юли до средата на август. Затова, според спасителите, нов опит за евакуация на Наговицина може да бъде направен едва догодина.

Въпреки мнението на експертите, синът на алпинистката Михаил се обърна в социалните мрежи към ръководителите на Следствения комитет, Главната прокуратура и руското външно министерство с молба да спасят майка му.

"Тя активно размахва ръка, пълна със сили..."

„Майка ми е опитен алпинист, има втора спортна категория по алпинизъм, в добро здраве е и в отлична физическа форма. На видеото, което получих, ясно се вижда, че седем дни след загубата на комуникация, тя активно размахва ръка, пълна със сили. Убеден съм, че майка ми е все още жива“, написа синът на Наговицина.

На 27 август киргизстанските власти успяват да изпратят дронове, оборудвани с термовизионна система, до местонахождението на Наговицина. Не са регистрирани обаче признаци на живот. По-късно туристическата компания „Ак-Сай Травел“, която организира изкачването, съобщи за решението на съвета на алпинистите да признае спасяването на Наталия за невъзможно.

В Киргизстан Наговицина официално е обявена за изчезнала.

