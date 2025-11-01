Скандал на европейското по вдигане на тежести

Украинка избяга от подиума! Снимка с рускиня? Не и този път!

Церемония по награждаване се превърна в сцена на напрежение и мълчалив протест. На европейското първенство по вдигане на тежести за юноши и девойки в Албания украинската състезателка Алина Дадерко отказа да застане редом до рускинята Полина Павлович, която се състезава под неутрален флаг.

След като прозвуча химнът, 18-годишната украинка слезе демонстративно от подиума, без да изчака традиционната снимка на медалистките. В категория до 63 килограма златният медал отиде при албанката Екиледа Царя, Дадерко спечели сребро, а Павлович – бронз.

„Тя просто слезе от подиума, без да погледне назад“, разказват очевидци. „Беше очевидно, че това е позиция, а не моментна емоция.“

Политика и спорт

Случаят предизвика бурни реакции. Поддръжниците на украинката я определят като символ на непокорство и достойнство, докато критиците предупреждават, че спортът губи своята неутралност.

Подобни жестове се повтарят от началото на войната. Украински спортисти неколкократно са отказвали да се ръкуват или снимат с представители на Русия и Беларус.

Още през 2023 г. Националният олимпийски комитет на Украйна препоръча на своите атлети да избягват всякакви общи прояви с руски състезатели на международни форуми, включително предстоящите олимпийски игри в Париж.

Не е прецедент

Подобни моменти е имало и преди – през април 2023 г. украинската гимнастичка Виктория Оноприенко демонстративно се обърна с гръб по време на церемонията по награждаването, докато руска гимнастичка, състезаваща се под неутрален флаг, стоеше наблизо.

На европейското първенство по фехтовка, друга украинска спортистка - Олга Харлан, отказва да се ръкува с Анна Смирнова, което предизвиква широки спорове и накара МОК да се намеси.

През пролетта на 2025 г. украинската гимнастичка Таисия Онофрийчук спечели кръг от Световната купа, но отказа да бъде снимана с Вера Туголукова от Кипър и Анастасия Салос от Беларус.

