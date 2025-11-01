bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Украинка избяга от подиума! Снимка с рускиня? Не и този път!
Скандал на европейското по вдигане на тежести
Други

Украинка избяга от подиума! Снимка с рускиня? Не и този път!

Скандал на европейското по вдигане на тежести

Церемония по награждаване се превърна в сцена на напрежение и мълчалив протест. На европейското първенство по вдигане на тежести за юноши и девойки в Албания украинската състезателка Алина Дадерко отказа да застане редом до рускинята Полина Павлович, която се състезава под неутрален флаг.

След като прозвуча химнът, 18-годишната украинка слезе демонстративно от подиума, без да изчака традиционната снимка на медалисткитеВ категория до 63 килограма златният медал отиде при албанката Екиледа Царя, Дадерко спечели сребро, а Павлович бронз.

Тя просто слезе от подиума, без да погледне назад“, разказват очевидци. Беше очевидно, че това е позиция, а не моментна емоция.“

Политика и спорт

Случаят предизвика бурни реакции. Поддръжниците на украинката я определят като символ на непокорство и достойнство, докато критиците предупреждават, че спортът губи своята неутралност.

Подобни жестове се повтарят от началото на войната. Украински спортисти неколкократно са отказвали да се ръкуват или снимат с представители на Русия и Беларус.

Още през 2023 г. Националният олимпийски комитет на Украйна препоръча на своите атлети да избягват всякакви общи прояви с руски състезатели на международни форуми, включително предстоящите олимпийски игри в Париж.

Не е прецедент

Подобни моменти е имало и преди – през април 2023 г. украинската гимнастичка Виктория Оноприенко демонстративно се обърна с гръб по време на церемонията по награждаването, докато руска гимнастичка, състезаваща се под неутрален флаг, стоеше наблизо.

Кой поръча допинг проверката на Карлос Насар?

На европейското първенство по фехтовка, друга украинска спортистка - Олга Харлан, отказва да се ръкува с Анна Смирнова, което предизвиква широки спорове и накара МОК да се намеси.

През пролетта на 2025 г. украинската гимнастичка Таисия Онофрийчук спечели кръг от Световната купа, но отказа да бъде снимана с Вера Туголукова от Кипър и Анастасия Салос от Беларус.

