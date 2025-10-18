bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
В Лондон подсилват тоалетни заради спортисти. Вижте кои!
Звездите на сумото пресъздават... &quot;Бийтълс&quot;
В Лондон подсилват тоалетни заради спортисти. Вижте кои!

Звездите на сумото пресъздават... &quot;Бийтълс&quot;

Сумото - спорт с огромни традиции и история на над 2000 години, превзема Лондон.

В столицата на Великобритания се провежда атрактивен турнир с участието на някои от най-големите звезди на японското бойно изкуство, а приготовленията за него са интересни! 

За първи път от 1991 г. насам Лондон е домакин на такова събитие!

Големи столове, здрави тоалетни

Схватките се провеждат в емблематичната "Роял Албърт Хол" - зала на повече от 150 години, и е била арена на едни от най-важните спортни, музикални и културни събития. 

За турнира по сумо обаче приготовленията са по-различни. 

Снимка: Facebook

Преди да отворят вратите за публиката и сумистите, организаторите са са се постарали да подсилят тоалетните. 

Също така са осигурили по-широки столове в залата. 

В залата е разпънат традиционният ринг дохьо. Над него пък има покривче, което да напомня на традиционните японски къщички. 

Снимка: Facebook

Големи "Бийтълс"

Тъй като сумистите разчитат за победа на своята тежест и техника, те наистина са огромни. 

Облечени с традиционните японски одежди, няма как да останат незабелязани, особено когато се опитат да... са като великата британска група от ХХ век "Бийтълс"

Снимка: Facebook

За промоцията на събитието сумистите позираха, пресъздавайки кадри на лондонската четворка, като онзи от пешеходната пътека на Аби Роуд

Иначе билетите за сумо събитието са разпродадени отдавна, а "на черно" цените им достигат и до 1250 паунда. 

Снимка: Facebook

