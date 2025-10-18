В Лондон подсилват тоалетни заради спортисти. Вижте кои!

Сумото - спорт с огромни традиции и история на над 2000 години, превзема Лондон.
В столицата на Великобритания се провежда атрактивен турнир с участието на някои от най-големите звезди на японското бойно изкуство, а приготовленията за него са интересни!
За първи път от 1991 г. насам Лондон е домакин на такова събитие!
Схватките се провеждат в емблематичната "Роял Албърт Хол" - зала на повече от 150 години, и е била арена на едни от най-важните спортни, музикални и културни събития.
За турнира по сумо обаче приготовленията са по-различни.
Преди да отворят вратите за публиката и сумистите, организаторите са са се постарали да подсилят тоалетните.
Също така са осигурили по-широки столове в залата.
В залата е разпънат традиционният ринг дохьо. Над него пък има покривче, което да напомня на традиционните японски къщички.
Тъй като сумистите разчитат за победа на своята тежест и техника, те наистина са огромни.
Облечени с традиционните японски одежди, няма как да останат незабелязани, особено когато се опитат да... са като великата британска група от ХХ век "Бийтълс".
За промоцията на събитието сумистите позираха, пресъздавайки кадри на лондонската четворка, като онзи от пешеходната пътека на Аби Роуд.
Иначе билетите за сумо събитието са разпродадени отдавна, а "на черно" цените им достигат и до 1250 паунда.
