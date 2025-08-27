Валентин Христов: "Да, господа! Аз съм мошеник. Аз взех допинг!" (ВИДЕО)

Той е едно от най-големите имена не само във вдигането на тежести, но и в целия български спорт. Той е двукратен златен и сребърен медалист на световни първенства, а на олимпийските игри в Москва завоюва второто място. Той поставя десет световни рекорда в кат. до 110 кг и дори е близо до подобряване на върховите постижения в горната категория. Той е Валентин Христов.

Роденият в Перник щангист влиза в рубриката ни "45 години шампиони", посветена именно на Игрите в Москва 1980 г.

Отнеха му златния медал

Валентин Христов става олимпийски шампион на 26 юли 1976 г. в Монреал, но медалът му е отнет на 12 август, когато той е меден месец с жена си. Издава книга - "Шампионът на кръст", в която описва всичко случило се през онези години и признава, че наистина е взел допинг, който обаче му е даден от великия треньор Иван Абаджиев.

"Да, господа! Аз съм мошеник. Аз взех допинг. Разбира се, този допинг ми е даден от Абаджиев. Но и с мое съгласие съм го взел в дните преди състезанието. Три дни преди състезанието взех три конски дози анаболен стероид и то български. Но на състезанието дадох чужда урина и те в чуждата урина хванаха американски анаболен стероид. Прощавайте, но и вие сте мошеници.

Българин е предал информацията, че Благой Благоев и Валентин Христов са постъпили така и така. Сменили са си урината чрез спринцовка и катетър, дали са чужда урина и само заради тази информация онези са преценили, че това е много голямо мошеничество, че не може да се постъпва така и поради тази информация ни наказват. Урините са ни били чисти.

Аз бях тогава най-силният щангист. Преди олимпийските игри тогава бях много силен. Там обаче се скапах на ниво 210-215 кг, много рядко изтласквах 220 кг. Преди това вдигах 250 на тренировки. Просто психическият и физическият стрес беше невероятен. И по този начин Абаджиев се опита да ме спаси, но и донякъде успя, все пак станах първи. Но след това си мислех, че дори и да не се бях назобил толкова, пак щях да стана първи", споделя щангистът.

„Има много предатели, но има и свестни хора. И сред моите възпитаници имаше много свестни, но имаше и много несвестни“, каза самият Иван Абаджиев пред Сашо Диков през 2013 г. „През 1976 г. хванаха Валентин Христов и Благой Благоев с анаболни стероиди. Това е допинг, който е даван на германците още по време на олимпийските игри през 1936 г., но ние научихме за него в началото на 70-те години.

Малко след това го забраниха, а това стана, когато и малките държави започнаха да го използват. Освен това имаше проблем с начина на съхранение на пробите. Нямаше нужния печат на шишетата. Подадохме жалба до Самаранч и той отговори, че праща случая на комисията. В нея бяха двама души от Западния блок и трима от Източния. При гласуването резултатът е 3:2 и ни отнеха медалите“, разкри тогава Абаджиев.

Това обаче не спира Валентин Христов и на следващите игри в Москва той печели сребърен медал.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK