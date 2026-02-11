bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Весела Лечева към Лора Христова: Благодарим за характера, борбеността, емоцията!

Втори медал за България от олимпийските игри в Милано/Кортина

Весела Лечева към Лора Христова: Благодарим за характера, борбеността, емоцията!
Getty Images

Благодарим ти, Лора! Това казва цяла България в деня, в който 22-годишната ни биатлонистка спечели бронзов медал от олимпийските игри в Милано/Кортина в индивидуалния старт на 15 км. 

Това написа и избраната за президент на Българския олимпийски комитет и призната от Международния олимпийски комитет Весела Лечева. 

Тя поздрави Христова в социалните мрежи.

Бронзовата Лора Христова: Осъзнах какво става, когато попитаха

Публикация

"Страхотен нов успех за българския олимпийски тим!
Прекрасната Лора Христова спечели бронзов медал, първи за българския биатлон от Солт Лейк Сити 2002.

Благодарим ти, Лора! За характера, борбеността, емоцията!
Поздравления за Българската федерация по биатлон и за цялата ни олимпийска делегация!

Велика емоция!", пише Лечева в социалните мрежи. 

Втори медал

Отличието на Христова е второ за България от олимпийските игри в Милано/Кортина, които се превръщат в едни от най-успешните в историята на спорта ни. 

Преди дни Тервел Замфиров завърши трети в паралелния гигантски слалом в сноуборда. 

Отличието пък е трето за страната ни в биатлона след титлата на Екатерина Дафовска от Нагано 1998 и бронза на Ирина Никулчина от Солт Лейк Сити 2002.

Каква премия ще вземе Лора Христова, която спечели бронз на Олимпийските игри?
 
Тагове:

весела лечева биатлон медал бронз олимпийски игри Зимни олимпийски игри лора христова

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Левски изпусна и Купата! Лудогорец победи минимално!

Левски изпусна и Купата! Лудогорец победи минимално!

Олимпийски бронз за България в биатлона! Донесе го Лора Христова!

Олимпийски бронз за България в биатлона! Донесе го Лора Христова!

Линдзи Вон претърпя трета операция!

Линдзи Вон претърпя трета операция! "Успехът има различно значение" (СНИМКИ)
Майката на Лора Христова пред bTV: Никога не гледам стрелбата ѝ! (ВИДЕО)

Майката на Лора Христова пред bTV: Никога не гледам стрелбата ѝ! (ВИДЕО)
Награждаването на безгрешната Лора Христова! (ЕМОЦИОНАЛНИ СНИМКИ)

Награждаването на безгрешната Лора Христова! (ЕМОЦИОНАЛНИ СНИМКИ)

Последни новини

Левски изпусна и Купата! Лудогорец победи минимално!

Левски изпусна и Купата! Лудогорец победи минимално!

Линдзи Вон претърпя трета операция!

Линдзи Вон претърпя трета операция! "Успехът има различно значение" (СНИМКИ)
Майката на Лора Христова пред bTV: Никога не гледам стрелбата ѝ! (ВИДЕО)

Майката на Лора Христова пред bTV: Никога не гледам стрелбата ѝ! (ВИДЕО)
Бронзовата Лора Христова: Осъзнах какво става, когато попитаха

Бронзовата Лора Христова: Осъзнах какво става, когато попитаха "Коя е тази българка?" (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV