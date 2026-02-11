Весела Лечева към Лора Христова: Благодарим за характера, борбеността, емоцията!

Благодарим ти, Лора! Това казва цяла България в деня, в който 22-годишната ни биатлонистка спечели бронзов медал от олимпийските игри в Милано/Кортина в индивидуалния старт на 15 км.

Това написа и избраната за президент на Българския олимпийски комитет и призната от Международния олимпийски комитет Весела Лечева.

Тя поздрави Христова в социалните мрежи.

Публикация

"Страхотен нов успех за българския олимпийски тим!

Прекрасната Лора Христова спечели бронзов медал, първи за българския биатлон от Солт Лейк Сити 2002.

Благодарим ти, Лора! За характера, борбеността, емоцията!

Поздравления за Българската федерация по биатлон и за цялата ни олимпийска делегация!

Велика емоция!", пише Лечева в социалните мрежи.

Втори медал

Отличието на Христова е второ за България от олимпийските игри в Милано/Кортина, които се превръщат в едни от най-успешните в историята на спорта ни.

Преди дни Тервел Замфиров завърши трети в паралелния гигантски слалом в сноуборда.

Отличието пък е трето за страната ни в биатлона след титлата на Екатерина Дафовска от Нагано 1998 и бронза на Ирина Никулчина от Солт Лейк Сити 2002.