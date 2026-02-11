Награждаването на безгрешната Лора Христова! (ЕМОЦИОНАЛНИ СНИМКИ)

Лора Христова спечели бронзов медал от олимпийските игри в Милано/Кортина!
Тя завърши трета в индивидуалния старт на 15 км, като не допусна нито една грешка в стрелбата! Преди нея се наредиха французойките Жулия Симон и Лу Жанмоно, които обаче наваксаха с бързо каране, след съответно 1 и 2 пропуска.
Очаквано, на почетната стълбичка Лора Христова не скри емоциите си!
Там я посрещна другата българка, която е емблема на биатлона ни - Екатерина Дафовска.
Именно олимпийската шампионка от Нагано 1998 в същата дисциплина - 15 км индивидуално, първа поздрави Христова.
22-годишната Лора е третата българска с медал от най-важния спортен форум в биатлона.
Освен нея и Дафовска, бронзово отличие от Солт Лейк Сити 2002 на 10 км преследване има Ирина Никулчина.
Мерникът на новата ни бронзова медалистка е пословичен.
През декември 2025 г. тя оглавяваше ранглистата за точност в Световната купа с 97% успеваемост и 68 свалени мишени.
Лора е родена в Троян през 2023 г. и е биатлонистка на клуб Аякс в града.