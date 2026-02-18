Каква кариера преследва Тервел Замфиров извън спорта? (ВИДЕО)

Бъдещето пред бронзовия олимпийски медалист Тервел Замфиров е свързано с ветеринарната медицина. Днес сноубордистът получи символичен ключ от Лесотехническия университет, където следва.

Вече 3 години Замфиров съчетава елитния спорт и висшето образование. Между пистата и учебниците обаче той намира нещо общо.

"Едно дете, записано на всеки един спорт, се научава да става рано. Научава се да тренира до края. То става един перфекционист във всяка една професия", коментира младата ни звезда пред bTV.

"Независимо дали ще бъде зъболекар, доктор, инженер. То от там нататък няма да се примирява с второто място и това е пътят за изграждане на едно по-здраво общество: деца, които спортуват, които са свикнали, че загубата не е приемлива, и че винаги трябва да се стремят да бъдат по-добри от вчера."

Тервел следва пътя на баща си Анатоли Замфиров, който освен негов треньор е и ветеринарен лекар.

Постави началото

20-годишният ни представител на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина спечели бронз в паралелния гигантски слалом в сноуборда по изключително драматичен начин - с фотофиниш и само милиметри предимство.

Това бе първи медал за България от такъв спортен форум от 20 години насам. През 2006 г. в Торино Евгения Раданова спечели сребро в шорттрека.

Към момента страната ни има две отличия в Италия. След Замфиров, Лора Христова също завоюва бронз - в индивидуалния старт на 15 км в биатлона.