Жалко! България няма да има финалист на 60 м на световното

Христо Илиев и Никола Караманолов останаха извън първите 24-ма

България няма да има представители в полуфиналите на 60 метра на световното първенство по лека атлетика в зала в полския град Торун.

Христо Илиев и Никола Караманолов не успяха да преодолеят сериите в надпреварата и да намерят място сред първите 24-ма, които продължават напред в битката за медалите в полския град

Рекордьорът

Илиев завърши за 6,63 сек, като остана на 12 стотни от националния рекорд на България, който постави на шампионата на страната в зала "Фестивална" на 28 февруари.

Резултатът му го остави пети в шестата серия и 26-и е крайното класиране.

Никола Караманолов завърши 33-и, след като остана четвърти във втората серия с 6.66 сек.

Христо Илиев с нов национален рекорд! (ВИДЕО)

На първенството в Торун страната ни има петима представители.

Българското участие продължава утре (21 март) със сериите на 60 метра с препятствия, където ще участва Станислав Станков и финала в тройния скок с Александра Начева.

Големите надежди са към лидера в световната ранглиста в скока на дължина Божидар Саръбоюков.

Епизод 1: 45 километра за 4 часа (ВИДЕО)
Най - важното

Това ли е новото гадже на Алекс Николов?

Това ли е новото гадже на Алекс Николов?

Ситуацията в БОК: Какво следва след неприетата оставка на Стефка Костадинова? (ВИДЕО)

Ситуацията в БОК: Какво следва след неприетата оставка на Стефка Костадинова? (ВИДЕО)

"Горчиво!" ще има за още една олимпийска шампионка на България
Белгийският кошмар отново застигна Григор Димитров

Белгийският кошмар отново застигна Григор Димитров
Екипът на Никола Цолов дойде в България: Има реален шанс българин да кара във Формула 1! (ВИДЕО)

Екипът на Никола Цолов дойде в България: Има реален шанс българин да кара във Формула 1! (ВИДЕО)

Последни новини

Ситуацията в БОК: Какво следва след неприетата оставка на Стефка Костадинова? (ВИДЕО)

Ситуацията в БОК: Какво следва след неприетата оставка на Стефка Костадинова? (ВИДЕО)

Екипът на Никола Цолов дойде в България: Има реален шанс българин да кара във Формула 1! (ВИДЕО)

Екипът на Никола Цолов дойде в България: Има реален шанс българин да кара във Формула 1! (ВИДЕО)
Това ли е новото гадже на Алекс Николов?

Това ли е новото гадже на Алекс Николов?

Никола Цолов само пред bTV: На леглото в Българи спя по-добре (ВИДЕО)

Никола Цолов само пред bTV: На леглото в Българи спя по-добре (ВИДЕО)
