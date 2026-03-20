Жалко! България няма да има финалист на 60 м на световното

България няма да има представители в полуфиналите на 60 метра на световното първенство по лека атлетика в зала в полския град Торун.

Христо Илиев и Никола Караманолов не успяха да преодолеят сериите в надпреварата и да намерят място сред първите 24-ма, които продължават напред в битката за медалите в полския град

Рекордьорът

Илиев завърши за 6,63 сек, като остана на 12 стотни от националния рекорд на България, който постави на шампионата на страната в зала "Фестивална" на 28 февруари.

Резултатът му го остави пети в шестата серия и 26-и е крайното класиране.

Никола Караманолов завърши 33-и, след като остана четвърти във втората серия с 6.66 сек.

Още българи

На първенството в Торун страната ни има петима представители.

Българското участие продължава утре (21 март) със сериите на 60 метра с препятствия, където ще участва Станислав Станков и финала в тройния скок с Александра Начева.

Големите надежди са към лидера в световната ранглиста в скока на дължина Божидар Саръбоюков.