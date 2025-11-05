Моци: Ще станем шампиони – дори по трудния начин

Техническият директор на Лудогорец - Козмин Моци, говори преди отпътуването на шампионите за Будапеща. Утре вечер „орлите“ ще се изправят срещу унгарския гранд Ференцварош в поредния си двубой от основната фаза на Лига Европа.

Мачът от 22:00 ч. може да гледате пряко в ефира на bTV Action. Студиото ни започва в 21:30 ч.

Моци не скри, че моментът не е най-лесният за отбора – формата не е оптимална, а търсенето на нов старши треньор продължава. Но точно това, по думите му, е моментът, в който се вижда кой има характер и кой умее да побеждава дори когато не всичко върви по план.

„Не сме в най-добрата си форма, но това не ни плаши. Важното е да покажем, че имаме характер. Лудогорец може да бъде шампион и по трудния начин – не само когато всичко върви гладко. Искам всички да видят, че този отбор има дух, който не се пречупва.“

Румънецът беше категоричен, че отборът трябва да гледа напред

„Надявам се да си тръгнем с точка или повече от Унгария. Всеки мач е шанс да се върнем към нивото, което заслужаваме. С една победа можем да си върнем и настроението, и увереността.“

По отношение на новия треньор директорът допълни: „Да, продължаваме да търсим треньор. Но не искам да говорим за това преди важен мач. Когато има сигурна новина – ще я научите от нас. Засега имаме хора, които работят добре, и заслужават уважение.

Вярвам в тези момчета. Вярвам в качествата им, в характера им. Лудогорец пак ще е шампион. Дори ако пътят е по-труден – ще го минем. Защото знаем какво значи да се бориш до последно“, завърши Моци.

Начело на Лудогорец до паузата за националните отбори със сигурност ще остане Тодор Живондов.

