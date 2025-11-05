bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Моци: Ще станем шампиони – дори по трудния начин

Нов треньор в Разград ще има след паузата за националните отбори

Техническият директор на Лудогорец - Козмин Моци, говори преди отпътуването на шампионите за Будапеща. Утре вечер орлите“ ще се изправят срещу унгарския гранд Ференцварош в поредния си двубой от основната фаза на Лига Европа. 

Мачът от 22:00 ч. може да гледате пряко в ефира на bTV Action. Студиото ни започва в 21:30 ч.

Моци не скри, че моментът не е най-лесният за отбора формата не е оптимална, а търсенето на нов старши треньор продължава. Но точно това, по думите му, е моментът, в който се вижда кой има характер и кой умее да побеждава дори когато не всичко върви по план.

Медиите в Сърбия посочиха фаворита за треньор на Лудогорец

Не сме в най-добрата си форма, но това не ни плаши. Важното е да покажем, че имаме характер. Лудогорец може да бъде шампион и по трудния начин не само когато всичко върви гладко. Искам всички да видят, че този отбор има дух, който не се пречупва.“

Снимка: Lap.bg
Румънецът беше категоричен, че отборът трябва да гледа напред с увереност, независимо от моментните колебания.

Надявам се да си тръгнем с точка или повече от Унгария. Всеки мач е шанс да се върнем към нивото, което заслужаваме. С една победа можем да си върнем и настроението, и увереността.“

Край на драмата: Лудогорец и Руи Мота се разделиха

По отношение на новия треньор директорът допълни: Да, продължаваме да търсим треньор. Но не искам да говорим за това преди важен мач. Когато има сигурна новина ще я научите от нас. Засега имаме хора, които работят добре, и заслужават уважение.

Вярвам в тези момчета. Вярвам в качествата им, в характера им. Лудогорец пак ще е шампион. Дори ако пътят е по-труден ще го минем. Защото знаем какво значи да се бориш до последно“, завърши Моци.

Снимка: Lap.bg

Начело на Лудогорец до паузата за националните отбори със сигурност ще остане Тодор Живондов.

Статистики за двубоя от Лига Европа между Йънг Бойс и Лудогорец

Йънг Бойс
Йънг Бойс
3 : 2
Лудогорец
Лудогорец
59%
Притежание на топката
41%
13
Точни удари
9
2
Неточни удари
6
46
Опасни атаки
32
9
Нарушения
9
3
Корнери
2
3
Засади
2
4-4-2
Формация
4-3-3
Стадион: Stadion Wankdorf (Bern)

Състави

1
2 4 23 3
39 45 6 77
29 37
26 37 11
23 14 2
24 4 3 99
39
Марвин Келър 1 Марвин Келър
Райън Андрюс 2 Райън Андрюс
Танги Зукру 4 Танги Зукру
Лорис Бенито 23 Лорис Бенито
Джауен Хаджам 3 Джауен Хаджам
Дариан Малес 39 Дариан Малес
Rayan Raveloson 45 Rayan Raveloson
Едимилсон Фернандес 6 Едимилсон Фернандес
Жоел Алмада Монтейро 77 Жоел Алмада Монтейро
Крис Бедия 29 Крис Бедия
Армин Гигович 37 Армин Гигович
Хендрик Бонман 39 Хендрик Бонман
Оливие Вердон 24 Оливие Вердон
Динис Алмейда 4 Динис Алмейда
Антон Недялков 3 Антон Недялков
Станислав Иванов 99 Станислав Иванов
Дерой Дуарте 23 Дерой Дуарте
Петър Станич 14 Петър Станич
Джоел Андерсон 2 Джоел Андерсон
Филип Калоч 26 Филип Калоч
Бърнард Текпетей 37 Бърнард Текпетей
Кайо Видал Роша 11 Кайо Видал Роша
