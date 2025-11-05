Моци: Ще станем шампиони – дори по трудния начин

Техническият директор на Лудогорец - Козмин Моци, говори преди отпътуването на шампионите за Будапеща. Утре вечер „орлите“ ще се изправят срещу унгарския гранд Ференцварош в поредния си двубой от основната фаза на Лига Европа.
Мачът от 22:00 ч. може да гледате пряко в ефира на bTV Action. Студиото ни започва в 21:30 ч.
Моци не скри, че моментът не е най-лесният за отбора – формата не е оптимална, а търсенето на нов старши треньор продължава. Но точно това, по думите му, е моментът, в който се вижда кой има характер и кой умее да побеждава дори когато не всичко върви по план.
„Не сме в най-добрата си форма, но това не ни плаши. Важното е да покажем, че имаме характер. Лудогорец може да бъде шампион и по трудния начин – не само когато всичко върви гладко. Искам всички да видят, че този отбор има дух, който не се пречупва.“Румънецът беше категоричен, че отборът трябва да гледа напред с увереност, независимо от моментните колебания.
„Надявам се да си тръгнем с точка или повече от Унгария. Всеки мач е шанс да се върнем към нивото, което заслужаваме. С една победа можем да си върнем и настроението, и увереността.“
По отношение на новия треньор директорът допълни: „Да, продължаваме да търсим треньор. Но не искам да говорим за това преди важен мач. Когато има сигурна новина – ще я научите от нас. Засега имаме хора, които работят добре, и заслужават уважение.
Вярвам в тези момчета. Вярвам в качествата им, в характера им. Лудогорец пак ще е шампион. Дори ако пътят е по-труден – ще го минем. Защото знаем какво значи да се бориш до последно“, завърши Моци.
Начело на Лудогорец до паузата за националните отбори със сигурност ще остане Тодор Живондов.
