Роби Кийн пред bTV: Чакам Бербатов и Стоичков да ми пишат (ВИДЕО)

Вечерта в Будапеща обещава нова доза емоции – Ференцварош приема Лудогорец в мач от турнирната фаза на Лига Европа. Треньорът на унгарците Роби Кийн се завръща на позната сцена – срещу съперник, който вече му създаде затруднения това лято.
Преди днешния мач ирландецът даде интервю за bTV: „Лудогорец има нов треньор и това променя нещата. Очаквам тежък двубой. С Бербатов не съм се чувал, но ще ми пише, същото важи и за Христо Стоичков.“
Горещо лято
На 6 август тази година двата отбори играха в квалификациите на Шампионска лига - 0:0 в Разград и 0:3 в Будапеща. Фради не успя да влезе в основната фаза и сега двамата отбора отново се изправят един срещу друг.
„Заслужавахме да победим. Имахме повече шансове и по-добри ситуации, особено първото полувреме.
Искаше ми се да вкараме, но хубаво е, че не допуснахме гол. Атмосферата беше фантастична. Очаквам с нетърпение втория мач“, каза на 6 август Кийн.
Приятели за цял живот
Тогава той предизвика и усмивки сред феновете, когато сподели, че е получил съобщение от Димитър Бербатов след мача.
„Той ми писа. Явно е видял това, което казах преди срещата – че няма да ми каже истината за мача. Пошегувахме се“, сподели бившият съотборник на Бербатов в Тотнъм.
Легендата зад треньора
Роби Кийн, роден в Дъблин през 1980 г., е истинска икона на ирландския футбол. С над 140 мача и 68 гола за националния отбор, той е рекордьор и дългогодишен капитан. В клубната си кариера игра за Интер, Лийдс, Тотнъм, Ливърпул и LA Galaxy, където остави трайна следа.
От януари 2025 г. е старши треньор на Ференцварош.
Ференцварош - Лудогорец тази вечер може да гледате пряко от 22:00 ч. по bTV Action или на онлайн платформата VOYO.BG.
