Футбол Лига Европа

Роби Кийн пред bTV: Чакам Бербатов и Стоичков да ми пишат (ВИДЕО)

Лудогорец има нов треньор и това променя нещата, смята селекционерът на Ференцварош

Вечерта в Будапеща обещава нова доза емоции Ференцварош приема Лудогорец в мач от турнирната фаза на Лига Европа. Треньорът на унгарците Роби Кийн се завръща на позната сцена срещу съперник, който вече му създаде затруднения това лято.

Преди днешния мач ирландецът даде интервю за bTVЛудогорец има нов треньор и това променя нещата. Очаквам тежък двубой. С Бербатов не съм се чувал, но ще ми пише, същото важи и за Христо Стоичков.“

Горещо лято

На 6 август тази година двата отбори играха в квалификациите на Шампионска лига - 0:0 в Разград и 0:3 в Будапеща. Фради не успя да влезе в основната фаза и сега двамата отбора отново се изправят един срещу друг.

Моци: Ще станем шампиони – дори по трудния начин

Заслужавахме да победим. Имахме повече шансове и по-добри ситуации, особено първото полувреме.

Искаше ми се да вкараме, но хубаво е, че не допуснахме гол. Атмосферата беше фантастична. Очаквам с нетърпение втория мач“, каза на 6 август Кийн.

Приятели за цял живот

Тогава той предизвика и усмивки сред феновете, когато сподели, че е получил съобщение от Димитър Бербатов след мача.

Той ми писа. Явно е видял това, което казах преди срещата че няма да ми каже истината за мача. Пошегувахме се“, сподели бившият съотборник на Бербатов в Тотнъм.

Легендата зад треньора

Роби Кийн, роден в Дъблин през 1980 г., е истинска икона на ирландския футбол. С над 140 мача и 68 гола за националния отбор, той е рекордьор и дългогодишен капитан. В клубната си кариера игра за Интер, Лийдс, Тотнъм, Ливърпул и LA Galaxy, където остави трайна следа.

От януари 2025 г. е старши треньор на Ференцварош.

Ференцварош - Лудогорец тази вечер може да гледате пряко от 22:00 ч. по bTV Action или на онлайн платформата VOYO.BG.

Лудогорец търси отмъщение в Будапеща (ВИДЕО)

 
Ференцварош
срещу
Лудогорец
06.11.2025 22:00

Статистики за двубоя от Лига Европа между Залцбург и Ференцварош

Залцбург
Залцбург
2 : 3
Ференцварош
Ференцварош
54%
Притежание на топката
46%
8
Точни удари
11
8
Неточни удари
2
77
Опасни атаки
37
12
Нарушения
13
5
Корнери
2
3
Засади
1
4-3-3
Формация
3-5-2
Стадион: Red Bull Arena

Състави

1
22 23 2 13
49 5 14
20 21 27
19 11
25 16 23 36 20
3 28 27
90
Александър Шлагер 1 Александър Шлагер
Щефан Лайнер 22 Щефан Лайнер
Джоан Гаду 23 Джоан Гаду
Якоб Расмусен 2 Якоб Расмусен
Франс Крециг 13 Франс Крециг
Муса Кунфоло Йео 49 Муса Кунфоло Йео
Soumaila Diabate 5 Soumaila Diabate
Мауриц Кяергаард 14 Мауриц Кяергаард
20
Петър Рътков 21 Петър Рътков
Керим Алайбегович 27 Керим Алайбегович
Денес Дибуш 90 Денес Дибуш
Стефан Гартенман 3 Стефан Гартенман
Toon Raemaekers 28 Toon Raemaekers
Ибрахим Сисе 27 Ибрахим Сисе
Кебраилс Макреккис 25 Кебраилс Макреккис
Кристофър Захариасен 16 Кристофър Захариасен
Бенс Йотвьос 23 Бенс Йотвьос
Габи Каниковски 36 Габи Каниковски
Каду 20 Каду
Барнабас Варга 19 Барнабас Варга
Б. Юсуф 11 Б. Юсуф

Срещата по минути

Жълт картон за Callum O'Dowda 90+4′
Джонатан Леви влезе на мястото на Барнабас Варга 84′
81′ Тим Тромър е сменен от Франс Крециг
Жълт картон за Toon Raemaekers 81′
Callum O'Dowda е сменен от Каду 78′
Наби Кейта влезе на мястото на Габи Каниковски 78′
75′ Карим Онисиво влезе на мястото на Петър Рътков
75′ Климент Бишоф е сменен от Edmund Baidoo
72′ Йорбе Вертесен отбеляза гол!
Лени Джоузеф е сменен от Б. Юсуф 72′
Кристофър Захариасен получи жълт картон 64′
63′ Йорбе Вертесен влезе на мястото на Муса Кунфоло Йео
63′ Sota Kitano влезе на мястото на Мауриц Кяергаард
Б. Юсуф отбеляза гол! 58′
ГООООЛ! Кристофър Захариасен беше точен за отбора си 56′
ГООООЛ! Барнабас Варга беше точен за отбора си 50′
Барнабас Варга пропусна от бялата точка. 22′
13′ ГООООЛ! Edmund Baidoo беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Лига Европа между Генк и Ференцварош

Генк
Генк
0 : 1
Ференцварош
Ференцварош
63%
Притежание на топката
37%
8
Точни удари
6
5
Неточни удари
2
62
Опасни атаки
39
8
Нарушения
16
5
Корнери
3
3
Засади
2
4-3-3
Формация
3-5-2
Стадион: Luminus Arena

Състави

1
77 3 6 18
8 17 21
7 9 10
19 75
20 10 5 64 47
3 28 27
90
Хендрик Ван Кромбрюге 1 Хендрик Ван Кромбрюге
Закария Ел Уахди 77 Закария Ел Уахди
Муджаид Садик 3 Муджаид Садик
Матови смотове 6 Матови смотове
Йорис Каембе Диту 18 Йорис Каембе Диту
Браян Хейнен 8 Браян Хейнен
Патрик Хрошовски 17 Патрик Хрошовски
Ibrahima Sory Bangoura 21 Ibrahima Sory Bangoura
JARNE Steuckers 7 JARNE Steuckers
О Хюн-Гю 9 О Хюн-Гю
Джуня Ито 10 Джуня Ито
Денес Дибуш 90 Денес Дибуш
Стефан Гартенман 3 Стефан Гартенман
Toon Raemaekers 28 Toon Raemaekers
Ибрахим Сисе 27 Ибрахим Сисе
Каду 20 Каду
Джонатан Леви 10 Джонатан Леви
Наби Кейта 5 Наби Кейта
Алекс Тот 64 Алекс Тот
Callum O'Dowda 47 Callum O'Dowda
Барнабас Варга 19 Барнабас Варга
Лени Джоузеф 75 Лени Джоузеф

Срещата по минути

влезе на мястото на 85′
85′ е сменен от
Бенс Йотвьос влезе на мястото на Наби Кейта 85′
Жълт картон за Барнабас Варга 82′
Габи Каниковски влезе на мястото на Джонатан Леви 79′
79′ влезе на мястото на
е сменен от 79′
78′ Юсеф Ераби е сменен от JARNE Steuckers
Жълт картон за Стефан Гартенман 74′
Ибрахим Сисе получи жълт картон 67′
65′ Яймар Медина е сменен от Джуня Ито
65′ Konstantinos Karetsas е сменен от Патрик Хрошовски
Барнабас Наги е сменен от Callum O'Dowda 53′
Барнабас Варга пропусна от бялата точка. 48′
ГООООЛ! Барнабас Варга беше точен за отбора си 44′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Ференцварош и Виктория Пилзен

Ференцварош
Ференцварош
1 : 1
Виктория Пилзен
Виктория Пилзен
53%
Притежание на топката
47%
7
Точни удари
4
3
Неточни удари
5
35
Опасни атаки
42
21
Нарушения
17
3
Корнери
3
Засади
3-1-4-2
Формация
3-5-2
Стадион: Groupama Aréna

Състави

90
3 28 27
23
25 64 5 47
30 19
11 17
99 19 6 18 14
22 40 21
23
Денес Дибуш 90 Денес Дибуш
Стефан Гартенман 3 Стефан Гартенман
Toon Raemaekers 28 Toon Raemaekers
Ибрахим Сисе 27 Ибрахим Сисе
Бенс Йотвьос 23 Бенс Йотвьос
Кебраилс Макреккис 25 Кебраилс Макреккис
Алекс Тот 64 Алекс Тот
Наби Кейта 5 Наби Кейта
Callum O'Dowda 47 Callum O'Dowda
Зомбор Грубер 30 Зомбор Грубер
Барнабас Варга 19 Барнабас Варга
Мартин Йедличка 23 Мартин Йедличка
Ян Палуска 22 Ян Палуска
Сампсън Две 40 Сампсън Две
Вацлав Йемелка 21 Вацлав Йемелка
Амар Мемич 99 Амар Мемич
Cheick Souare 19 Cheick Souare
Лукаш Черв 6 Лукаш Черв
Томаш Ладо 18 Томаш Ладо
Мерчас Доски 14 Мерчас Доски
Матей Видра 11 Матей Видра
Рафиу Дуросинми 17 Рафиу Дуросинми

Срещата по минути

90+5′ Жълт картон за Александър Пешич
90+4′ Александър Пешич отбеляза гол!
90′ Жълт картон за Ибрахим Сисе
Адриан Желкович влезе на мястото на Рафиу Дуросинми 86′
84′ Александър Пешич е сменен от Алекс Тот
84′ Джонатан Леви влезе на мястото на Бенс Йотвьос
Принц Квабена Аду влезе на мястото на Матей Видра 77′
Вацлав Йемелка получи жълт картон 74′
74′ Лени Джоузеф е сменен от Стефан Гартенман
Денис Вишински е сменен от Томаш Ладо 70′
46′ Габи Каниковски влезе на мястото на Наби Кейта
46′ Каду е сменен от Зомбор Грубер
ГООООЛ! Рафиу Дуросинми беше точен за отбора си 16′
Жълт картон за Рафиу Дуросинми 14′
10′ Жълт картон за Кебраилс Макреккис
Христо Стоичков димитър бербатов лига европа тотнъм роби кийн лудогорец btv action ференцварош турнирна фаза

Жозе Моуриньо пак е безпомощен в Шампионската лига (ВИДЕО)

"Свраките" летят високо в Европа (ВИДЕО)
Брюж спря Барселона, португалец подобри рекорд на Бекъм (ВИДЕО)

Интер се измъчи с аутсайдер, но остана 100-процентов (ВИДЕО)

След 41 години: Европа пак събира Форест и Щурм Грац

Лудогорец търси отмъщение в Будапеща (ВИДЕО)

Горещи битки в Лига Европа: дербита от Дания до Турция тази вечер по VOYO.BG

Жозе Моуриньо пак е безпомощен в Шампионската лига (ВИДЕО)

