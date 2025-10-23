Ужас в Швейцария: Лудогорец може и да не играе! (ВИДЕО)

Мачът на Лудогорец и Йънг Бойс от третия кръг на основната фаза на Лига Европа е под въпрос!

Срещата трябва да се изиграе днес, 23 октомври, от 22:00 ч. българско време в Берн, Швейцария.

Само че в алпийската страна вали като из ведро и духа силен вятър!

Код "червен"

В страната е обявен "червен код" за валежи и силен вятър.

Очаква се през целия ден да падат значителни количества валежи. Вятърът също не е за подценяване.

В такива условия мачът на стадиона в Берн може, ако не да бъде отменен, то да закъснее или подрани първият съдийски сигнал. Ситуацията ще бъде следена от двата тима и от компетентните служители на УЕФА.

Температурите за мача се очаква да бъдат в порядъка на 8-9 градуса по Целзий, но със силния вятър те да се усещат като по-близо до нулата.

Швейцарски кошмар

Иначе Лудогорец няма добри спомени от мачовете си в Швейцария.

До момента тимът е играл 5 пъти в страната и няма нито една победа. От Швейцария разградчани са си тръгвали с 1 равенство и 4 загуби. Головата разлика е 1:8.

Срещу швейцарски отбори като цяло Лудогорец има само 1 победа в 10 мача - с 1:0 срещу Базел в груповата фаза на Шампионската лига през сезон 2014/2015.

