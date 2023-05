Fallout 2: Странният апокалипсис (ВИДЕО)

За феновете на компютърните игри е повече от ясно, че първият Fallout беше критичен, но със завиден комерсиален успех. Затова беше и въпрос на време да бъде пуснато продължение на играта. Въпреки че Fallout 2 първоначално беше добре приета, много хардкор фенове останаха разочаровани.

По това време, издателят на Fallout - Interplay, беше известно име в гейминг индустрията.

Компанията се добра до поредица ценни лицензи: Dungeons and Dragons, Star Trek, като дори успя да направи няколко игри на Дж.Р. Толкин.

Interplay имаха пръст и в други ретро класики като играта за борба с автомобили Camaggedon, лиценза на Nintendo, Mario, както и филмови лицензи като Waterworld. Всичко вървеше добре за издателя, но през 1998 г., компанията навлезе във финансова криза.

Тук може да изгледате кратко видео, посветено на продължението на Fallout:

Също през 1998 г. видяхме пускането на хитови видеоигри за домашни конзоли:

Resident Evil 2, Tekken 3, Castlevania: Symphony of the Night, Metal Gear Solid, Turok 2: Seeds of Evil, Oddworld: Abe's Exoddus, The Legend of Zelda: Ocarina of Time и Tomb Raider 3.

Тази конзоли не бяха единствената форма хардуер да получи класики.

За PC потребителите през 1998 г. имаше StarCraft, Unreal, Tom Clancy's Rainbow Six, Delta Force, Thief: The Dark Project и Half-Life. Да, Half-Life.

Нещото, което създаде цяло поколение PC геймъри.