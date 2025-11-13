bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Художествена гимнастика

Тя плака, но не се отказа: Боряна Калейн с изповед, която трогна Европа

Бившата гимнастичка изнесе вдъхновяваща реч

Сребърната медалистка от олимпийските игри в Париж Боряна Калейн, изнесе вдъхновяваща реч по време на 8-ия Европейски форум и асамблея на спортистите в Лондон. Бившата националка представи Българския олимпийски комитет (БОК) заедно с легендарната Мария Гроздева председател на Комисията на спортистите.

Форумът, проведен на 12 и 13 ноември, събра представители от цяла Европа. Темите включваха програмата Олимпийска солидарност“ на МОК, предотвратяване на манипулации в спорта, борбата с допинга, както и медийното присъствие на спортистите в социалните мрежи. Участниците обмениха опит и споделиха добри практики за по-ефективна работа на своите комисии.

Боряна Калейн бе кандидат на България за член на Комисията на спортистите към Европейските олимпийски комитети (ЕОК) за периода 2025–2029 г. Макар и мястото ѝ да не беше сред избраните, българката спечели сърцата на мнозина с искреността, характера и вдъхновяващото си послание.

Отвъд медалите, аз стоя пред вас като боец“

Започнах това пътуване като малко момиче, държащо лента, по-голяма от самата мен“, сподели Калейн. Все още помня блясъка в очите си, когато за първи път видях олимпийските игри по телевизията единството, емоцията, красотата на спорта. Тогава си казах: един ден и аз ще бъда там.“

Тя разказа за пътя си от първото участие на Олимпийските игри в Токио през 2021 г., когато завърши пета, до олимпийското сребро в Париж.

Знаех, че мога повече. Тази мисъл беше горивото ми всеки ден по пътя към Париж“, каза тя.

Да спреш не означава да се откажеш, а да се спасиш“ 

В речта си Боряна откровено сподели и за най-трудния момент в кариерата си кризата преди световното първенство в София през 2022 г.

Влязох в болница с висока температура, когато всички очакваха да се боря за титлата. Чувствах се изгубена и сама. Но тогава разбрах: да спреш не означава да се откажеш, а да се спасиш. Истинската сила на спортиста се проявява, когато всичко върви зле и ти все пак намираш куража да се изправиш.“

Година след сребърния медал: Боряна Калейн и нейното

Само месец след завръщането си Калейн стана европейска шампионка, а през 2023 г. спечели олимпийска квота.

В Париж се състезавах с всяка емоция, всяка сълза, всяка капка сила... И когато застанах на подиума със сребърния медал, почувствах мир.“

Мисия отвъд спорта

Днес Боряна Калейн насочва усилията си към нова мисия: Искам да привлека повече внимание към психическото възстановяване и психологическата подготовка в елитния спорт. Вярвам, че спортистите трябва да се грижат за ума си със същата отдаденост, с която тренират телата си.“

Форумът бе открит от новия президент на МОК Кърсти Ковънтри, която подчерта колко силен е гласът на спортистите днес. Поздравление отправи и президентът на ЕОК Спирос Капралос, като изтъкна важността на сътрудничеството между националните комисии.

Боряна Калейн пред bTV: Вярвам, че доброто е заразно (ВИДЕО)

