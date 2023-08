Защо хората предпочитат да играят по-стари игри? (ВИДЕО)

В света на гейминг индустрията, 2023 г. е годината, с която отбелязваме излизането на дълго очакваните римейкове - Dead Space и Resident Evil 4. И ако имаме късмет, може би System Shock. Три нови интерпретации на видеоигри, които излязоха преди години, които много хора смятат за любими.

Аз съм човек, който обича да играе, както стари, така и нови игри. Нямам нищо против да играя Elden Ring или Apex Legends и същевременно нещо малко по-старо като Diablo 2 или Half-Life.

Пазарът е пълен с нови неща. Но всяка година се улавям, че играя някои от игрите от детството си и все още се забавлявам. Връщането към по-старите видеоигри се дължи, както на качеството на тези игри, така и на носталгията, която изпитваме към тях.

Израснали през новото хилядолетие, много деца първоначално нямаха достъп до свои, собствени компютри. Нещата, с които трябваше да се задоволим бяха игрите, които родителите ни инсталираха.

Спомням си, че когато дойде моето време да играя, имах много ограничен избор от игри: Diablo 2, Age of Empires 2 (преди всички DLC и DLC за DLC), Индиана Джоунс, Delta Force, плюс още 2-3 неща. Днес обаче светът е друг и е съвсем в реда на нещата всяко дете да бъде оборудвано технически с персонални компютри и конзоли.

Kогато започвам мач в Age of Empires, понякога си спомням какво е било преди. Да се върна от училище и да седна да поиграя. Спомням си, че се състезавах с други деца, когато играех Need for Speed. Помня приятелите си и всички хубави моменти.

https://btvsport.bg/avtor/?author=2015618

Тези стари игри като Half-Life или ранните игри Need For Speed, дори по-стари неща, като Марио, все още се играят днес не само заради емоциите, но и заради факта че те са просто добри игри. Няма заплетени механики или тежки изисквания, или дори толкова много съдържание след самата играт.

Фактът, че това са по-прости игри с по-прости цели, прави всичко да се чувства по-чисто и приятно. Half-Life например постигна революция в света на игрите със своето ниво на дизайн и история, които си остават класа и до ден-днешен. Castlevania все още се играе днес, поради същата причина – една толкова добра екшън платформинг игра.