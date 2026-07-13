Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Билетите за единия полуфинал на мондиала са двойно по-скъпи Вижте какви са причините

Цената на билетите за единия полуфинал на Мондиал 2026 е двойно по-висока. Това показва проверка чрез услугата за проследяване на TicketData.

Франция е №1 в ранглистата на ФИФА и ще играе срещу №3 Испания в Далас във вторник (14 юли). Испания прекара голяма част от подготовката за световното първенство през 2026 г. начело на класацията, преди да бъде изпреварена от Франция през април.

Цената на билета за техния полуфинал беше 1325 долара към обяд в понеделник, според услугата за проследяване на билети TicketData.com. Това представлява 26% спад през последните 3 дни, а текущата цена е по-малко от половината на тази на другия полуфинал.

Лео Меси срещу Англия за първи път

Защитаващият титлата си тим на Аржентина продължава да бъде голяма притегателна сила и ще играе полуфиналния мач срещу Англия в Атланта в сряда (15 юли).

Франчайзът на MLS Атланта Юнайтед има силна аржентинска фен база, а бившият селекционер на националния отбор на Аржентина Херардо Мартино стана треньор на клуба през ноември. Цената на билета за мача Аржентина - Англия беше 2841 долара, което е увеличение с 34% през последните три дни.

Снимка: Reuters

Цената се повиши до 2966 долара в събота, преди да падне до 2537 долара на следващата сутрин. Мачът е също така почти два пъти по-скъп от билетите за мача за третото място. Насрочен за събота (18 юли) в Маями, цената на билета е 1543 долара.

Финалът на стадиона в Ню Джърси в неделя (19 юли) остава 6760 долара, въпреки че това е с 6% по-малко през последните 72 часа. След като достигна 3 650 през октомври, цена за влизане на спора за трофея беше 2 301 долара на 21 юни и 9 911 на 6 юли.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.