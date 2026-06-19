Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Чудото на футбола! Фенове в инвалидни колички скочиха при гол (ВИДЕО) Видеото от мача Колумбия - Узбекистан се превърна в тотален хит в социалните мрежи

На чудо с библейски мащаби станаха свидетели зрителите по време на мача между Колумбия и Узбекистан (3:1) от Мондиал 2026. Двама от привържениците, настанени в зоната за хора с увреждания на легендарния стадион "Ацтека" в Мексико, скочиха от инвалидните си колички и отпразнуваха бурно едно от попаденията за тима от Южна Америка.

Мъжът и жената изразиха бурно радостта си при гола на Луис Диас. А необичайното видео бързо се превърна в тотален хит в социалните мрежи.

Реакциите на потребителите варираха в целия спектър - най-вече изненада и хумор. Някои от тях все пак повдигнаха и логичните въпроси какво точно се случва.

Засега все още липсва официално обяснение за контекста на ситуацията или за действителното състояние на въпросните привърженици.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.