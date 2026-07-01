Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Джойнт развали завръщането на Серина Уилямс на "Уимбълдън" Разочарование за 44-годишната легенда на тениса

Носителката на 23 трофея от Големия шлем Серина Уилямс се завърна на тревния корт със загуба след повече от 4-годишно отсъствие. 44-годишната американка отпадна още в първия кръг на "Уимбълдън", в който участва с "уайлд кард".

Легендата отстъпи с 1:2 сета (3:6, 7:6 (6), 3:6) на Мая Джойнт (Австралия) за 2 часа и 25 минути на корта.

По-малката от сестрите Уилямс започна равностойно двубоя, като печелеше спокойно геймовете на свой сервис до 3:3. При 3:4 7-кратната шампиона в Ол Инглънд Клъб допусна пробив, а след това австралийката спечели първата част с 6:3.

Път на младите

Серина загуби първото си подаване във втората част, което бе затвърдено от Джойнт и тя поведе с 2:0. Американката обаче върна пробива и изравни при 3:3, а след това последва нова размяна на пробиви и 4:4.

11-ия гейм Уилямс спаси 4 точки за пробив и успя да поведе с 6:5 под бурните овации на публиката в Лондон. Джойнт спечели следващия гейм на 0 и се стигна до тайбрек. В него австралийката стигна заслужи мачбол при 6:5, но американката направи два страхотни сервиса, с които осъществи обрат, а след това и мини пробив, който прати мача в трети сет.

В него Джойнт отново направи пробив в точния момент - за 5:3, а след това спечели сервис гейма и мача.

Във втория кръг Джойнт излиза срещу филипинката Александра Еала, която се наложи на старта над Рената Сарасуа (Мексико) с 2:0 сета (6:1, 6:2).

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