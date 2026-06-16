Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Иранец вкара гол, след което реши да „стреля“ по публиката! Принудиха иранците да напуснат веднага САЩ Снимка: Reuters

Иран и Нова Зеландия завършиха зрелищно 2:2, но истинската буря избухна след мача. Вместо головете и драмата на игрището, световните медии и социалните мрежи се фокусираха върху обвинения, напрежение и спорни жестове.

Още преди първия съдийски сигнал атмосферата беше нажежена. По време на изпълнението на химна част от зрителите освиркваха иранския отбор, докато други демонстрираха подкрепа. Това беше само началото.

След мача селекционерът Амир Галеной отправи тежки обвинения, като заяви, че Иран е „най-малтретираният отбор на световното първенство“. Според него играчите са били принудени незабавно да напуснат САЩ и да се върнат в базата си в Тихуана, вместо да останат за възстановяване след срещата.

„Американците ни принуждават да се върнем в базата си в Мексико, веднага след мача. Прекарахме много време в самолета и искахме да се възстановим и да тръгнем във вторник. Но след мача дойдоха и ни казаха, че трябва да тръгнем веднага“, обясни Галеной.

Ситуацията беше допълнително нажежена от думите на капитана Мехди Тареми, който описа условията около отбора като „катастрофални“. Изказването му моментално предизвика вълна от коментари и спекулации относно отношението към иранската делегация по време на турнира.

Но най-големият скандал дойде след изравнителния гол на Мохамад Мохеби. При празнуването си футболистът направи жест, който мнозина в социалните мрежи интерпретираха като имитация на стрелба към трибуните. Само минути по-късно интернет буквално избухна.

„Това не е празнуване, а заплаха“, гласят част от коментарите в социалните мрежи.

Други защитиха играча и обявиха реакцията за преувеличена, посочвайки, че подобни жестове често се използват във футбола без политически или агресивен подтекст.

Разделението беше толкова силно, че част от коментарите стигнаха до крайни призиви Иран да бъде санкциониран, докато други обвиниха медиите, че умишлено раздуват случая заради политическата обстановка около отбора.

Така още след първия си мач Иран се превърна в най-обсъждания тим на Мондиал 2026.