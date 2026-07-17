Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Финалът под заплаха: Ню Йорк е опасен за здравето! (СНИМКИ) Кое е числото, което може да реши съдбата на Испания - Аржентина? Снимка: Reuters

Ню Йорк се събуди в четвъртък под необичаен и тревожен воал. Емблематичният силует на Манхатън почти изчезна зад гъста сива мъгла, а предпазните маски - добре познати ни от отминалата пандемия, отново се появиха по улиците на мегаполиса.

Само три дни преди финала на световното първенство между Испания и Аржентина, димът от мащабните горски пожари в Канада постави под въпрос условията за провеждането на най-очаквания футболен сблъсък на годината.

Снимка: Reuters

Въпреки нарастващите опасения, от ФИФА засега не коментират възможността за отлагане на двубоя. Вниманието е насочено към стадион „МетЛайф“, който остава под постоянно наблюдение от здравните и метеорологичните служби. Причината не е непосредствена опасност за провеждането на мача, а сериозното влошаване на качеството на въздуха в района на Ню Йорк и Ню Джърси.

AQI – показателят, който може да реши съдбата на финала

Властите вече издадоха предупреждения за замърсяване на въздуха и препоръчаха ограничаване на физическата активност на открито, особено за хората с респираторни проблеми. В центъра на вниманието е AQI (Air Quality Index) - индексът, който измерва нивото на замърсяване и се променя динамично според атмосферните условия и посоката на вятъра.

Снимка: Reuters

Не мрачните кадри на сивото небе над Ню Йорк ще определят дали финалът ще се състои. Не и миризмата на дим, която вече се усеща в голяма част от мегаполиса. Решаващият фактор е един – стойността на AQI.

В четвъртък някои станции отчетоха нива, вариращи от „нездравословно за чувствителни групи“ до „опасно“ в отделни части на Ню Джърси. Именно тук възниква и големият въпрос: какъв е прагът, при който ФИФА би отложила мач заради замърсен въздух?

До момента световната футболна централа не е оповестила публично конкретни критерии за подобен сценарий. Това означава, че евентуално решение би зависело от препоръките на здравните власти, ако качеството на въздуха достигне критични стойности.

Надеждите са в дъжда и студения фронт

Към момента прогнозите дават основания за оптимизъм. Очакваните обилни валежи в събота, последвани от студен фронт рано в неделя, би трябвало да разсеят голяма част от димната маса над региона и да подобрят качеството на въздуха преди началото на финала.

Снимка: Reuters

Именно затова нито местните власти, нито ФИФА разглеждат сериозно вариант за отлагане на срещата. Експертите обаче предупреждават, че движението на дима остава силно зависимо от вятъра и метеорологичната обстановка може да се промени за часове. Затова измерванията на AQI се следят практически в реално време.

Специалистите по здравеопазване не крият тревогата си относно въздействието на замърсения въздух върху футболистите.

„Това са елитни спортисти, които пренасят огромни количества въздух през белите си дробове. Те не трябва да тренират на открито, когато качеството на въздуха достигне опасни нива. Бих търсила закрито съоръжение с чист въздух“, заяви д-р Кортни Хауърд, лекар по спешна медицина и представител на Глобалния алианс за климат и здраве, пред АР.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.