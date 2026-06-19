Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Когато футболът е soccer: Не разпознаха Арлинг Холанд в Ню Йорк Звездата на Норвегия и приятелката му спокойно разгледаха забележителностите

Един от най-популярните футболисти в света се разходи съвсем спокойно из улиците на Ню Йорк в разгара на световното първенство. След като вкара два гола за Норвегия при 4:1 над Ирак, Арлинг Холанд разгледа забележителностите в мегаполиса в компанията на своята приятелка.

Звездата на Манчестър Сити за всеки случай се дегизира с бейзболна шапка и слънчеви очила, но това въобще не се оказа необходимо. Холанд и половинката му Изабел Хаугсенг Йохансен спокойно позират на Таймс Скуеър и пред известното заведение Katz's Deli, без някой да ги обезпокои.

"Честно казано, шапката помага да се скрие косата", написа Холанд в Snapchat. Той явно визира характерните си руси кичури, които обикновено връзва на терена.

Норвегия потегли убедително при първата си поява на световно първенство от 28 години насам. А футболистите получиха няколко дни почивка преди сблъсъка със Сенегал, който откри кампанията си в Група I с поражение с 1:3 от Франция.

Норвегия и Сенегал се срещат на стадион "Ню Йорк/Ню Джърси" на 22 юни. Норвежкият селекционер Стале Солбакен обяви, че е повече от щастлив да пусне своите възпитаници за няколко дни релакс с приятели и семейство.

"Всеки има нужда от малко почивка. Момчетата се възползват да си прочистят ума и да се откъснат от мен", поиегува се специалистът.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.