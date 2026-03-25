Арлинг Холанд впечатли с благороден жест

Звездата на Манчестър Сити не е забравил откъде е тръгнал

Звездата на Манчестър Сити Арлинг Холанд впечатли с благороден жест. Норвежецът закупи и дари на своя роден край рядък ръкопис от XVI век, съдържащ древни викингски истории.

25-годишният голаджия е родом от английския град Лийдс - от времето, в което баща му Алф-Инге играе за йоркширци, но израства в Брюне (Норвегия). Сега избира да остави своя отпечатък именно там.

Ценният документ беше закупен от семейство Холанд срещу 115 хил. евро. Сделката е рекордна за подобна книга на територията на скандинавската страна.

Така прочутата фамилия предостави на библиотеката в Брюне единственото запазено копие от тиража. Целта на Холанд е историческият труд да бъде изложен и достъпен за широката общественост.

Какво представлява?

Артефактът е печатно издание от 1594 г. на произведение, създадено първоначално от историка Снори Стурлусон през XIII век. Книгата разказва завладяващи средновековни истории за крале, кралици, фермери и викингски воини.

Стурлусон е смятан за една от най-значимите фигури в скандинавската литература. Благодарение на неговите трудове разполагаме с богати познания за викингската история и митология.

"Искам книгата да бъде винаги отворена, за да могат хората да четат за онези, които са дошли оттам, откъдето произхождам и аз – от Брюне и Йерен", сподели Холанд.

"Имах късмета да изживея мечтата си чрез футбола и знам, че не всеки има тази възможност. Книгите дават на повечето хора шанса да мечтаят мащабно, да виждат нови възможности и да намерят своя собствен път.", допълни таранът на "гражданите".

