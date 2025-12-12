На жената на Холанд ѝ писна от футбол. Той я скастри!

Футболните съпруги - цветът на този спорт! Дамите до големите звезди винаги привличат внимание почти толкова, колкото половинките си.

Те са често на трибуните, винаги гледат, винаги подкрепят, а целият този футбол може да бъде доста... изтощителен.

Поне така смята половинката на звездата на Манчестър Сити Арлинг Холанд - красивата Изабела. Наскоро нападателят разказа, че тя се е оплакала от неговата страст към футбола и в свободното време, а той... ѝ е отговорил подобаващо.

"Писна ми!"

Пред легендарните Гари Линикер и Алън Шиърър, които имат собствен подкаст, норвежецът беше болезнено откровен.

"Аз съм страшен футболен фен. Наскоро с приятелката ми трябваше да вечеряме и погледнах какви мачове дават. Беше май Манчестър Юнайтед - Уест Хем. Тя се ядоса и каза "Писнало ми е от този футбол!", а аз ѝ отговорих "Тихо. Заради него сега сме тук!", смее се Холанд.

Снимка: Getty Images

Холанд и Изабел са заедно от няколко години, но тя предпочита да избягва медийния шум. Въпреки това не пропуска да го подкрепи по време на важните мачове. Тя също е играла футбол, а познанството им датира от академията на Брине, когато и двамата играят в тимовете до 5 години!

Холанд и Изабел имат син, който се роди през декември 2024 г.

И още

Футболистът открехна вратата към личния си живот в интервюто, като сподели, че той е кулинарът вкъщи, а с половинката му обичат да играят видеоигри.

Снимка: Getty Images

Красивата Изабел пък е категорична, че първо е харесала... приятел на норвежката звезда. Когато обаче двамата се видели на живо, тя променила мнението си.