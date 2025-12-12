bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

На жената на Холанд ѝ писна от футбол. Той я скастри!

Звездата на Манчестър Сити не пожали красивата Изабел

На жената на Холанд ѝ писна от футбол. Той я скастри!
Getty Images

Футболните съпруги - цветът на този спорт! Дамите до големите звезди винаги привличат внимание почти толкова, колкото половинките си. 

Те са често на трибуните, винаги гледат, винаги подкрепят, а целият този футбол може да бъде доста... изтощителен

Поне така смята половинката на звездата на Манчестър Сити Арлинг Холанд - красивата Изабела. Наскоро нападателят разказа, че тя се е оплакала от неговата страст към футбола и в свободното време, а той... ѝ е отговорил подобаващо. 

"Писна ми!"

Пред легендарните Гари Линикер и Алън Шиърър, които имат собствен подкаст, норвежецът беше болезнено откровен. 

"Аз съм страшен футболен фен. Наскоро с приятелката ми трябваше да вечеряме и погледнах какви мачове дават. Беше май Манчестър Юнайтед - Уест Хем. Тя се ядоса и каза "Писнало ми е от този футбол!", а аз ѝ отговорих "Тихо. Заради него сега сме тук!", смее се Холанд. 

Снимка: Getty Images

Холанд и Изабел са заедно от няколко години, но тя предпочита да избягва медийния шум. Въпреки това не пропуска да го подкрепи по време на важните мачове. Тя също е играла футбол, а познанството им датира от академията на Брине, когато и двамата играят в тимовете до 5 години

Холанд и Изабел имат син, който се роди през декември 2024 г.

И още

Футболистът открехна вратата към личния си живот в интервюто, като сподели, че той е кулинарът вкъщи, а с половинката му обичат да играят видеоигри. 

Снимка: Getty Images

Красивата Изабел пък е категорична, че първо е харесала... приятел на норвежката звезда. Когато обаче двамата се видели на живо, тя променила мнението си. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

 

 
Тагове:

футбол манчестър сити манчестър юнайтед приятелка изабел половинка арлинг холанд

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

ЕКСКЛУЗИВНО: Дионтей Уайлдър с първо интервю за българска медия! (ВИДЕО)

ЕКСКЛУЗИВНО: Дионтей Уайлдър с първо интервю за българска медия! (ВИДЕО)
Защо Кобрата и Гасиев ще се боксират на... тенис корт?

Защо Кобрата и Гасиев ще се боксират на... тенис корт?

Епизод 5: Килограмите се топят като часовете до мача (ВИДЕО)

Епизод 5: Килограмите се топят като часовете до мача (ВИДЕО)
Дерек Чисора: Кубрат Пулев е във форма, очаквам да победи (ВИДЕО)

Дерек Чисора: Кубрат Пулев е във форма, очаквам да победи (ВИДЕО)

Последни новини

"Не е честно!": Защо Кобрата пак се ядоса на организаторите? (ВИДЕО)
ЕКСКЛУЗИВНО: Дионтей Уайлдър с първо интервю за българска медия! (ВИДЕО)

ЕКСКЛУЗИВНО: Дионтей Уайлдър с първо интервю за българска медия! (ВИДЕО)
Асен Митков с първи думи след скандалния тормоз

Асен Митков с първи думи след скандалния тормоз

Епизод 5: Килограмите се топят като часовете до мача (ВИДЕО)

Епизод 5: Килограмите се топят като часовете до мача (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV