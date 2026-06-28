Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Колумбия - Португалия 0:0 Следете с нас двубоя от група 11 на Мондиал 2026

45+4' - Край на първата част.

45+3' - Коварен удар на Хамес Родригес предизвика отлична намеса на стража Коста.

45' - 3 минути е добавеното време.

42' - Нова възможност за иберийците, този път пред Жоао Феликс. Топката прелетя над напречната греда.

38' - Бруно Фернандеш овладя в наказателното поле и стреля, но Варгас показа класа.

24' - Първият точен изстрел на португалците е дело на Кристиано Роналдо. Без проблеми за Камило Варгас.

22' - Удар и на Джон Ариас, който обаче е блокиран. По-активни са колумбийците.

17' - Джон Кордоба стреля, но отлична намеса на вратаря Диого Коста.

1' - Начало на двубоя.

Съставите

Колумбия: 12. Камило Варгас, 22. Дейвер Мачадо, 3. Йон Лукуми, 23. Давинсон Санчес, 4. Сантяго Ариас, 11. Джон Ариас, 16. Джеферсон Лерма, 14. Густаво Пуерта, 7. Луис Диас, 10. Хамес Родригес, 9. Джон Кордоба

Португалия: 1. Диого Коста, 25. Нуно Мендеш, 13. Ренато Вейга, 3. Рубен Диаш, 20. Жоао Кансело, 21. Рубен Невеш, 23. Витиня, 11. Жоао Феликс, 18. Педро Нето, 8. Бруно Фернандеш, 7. Кристиано Роналдо

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