Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Кристиано Роналдо с първи думи след гафа срещу ДР Конго на Мондиал 2026 Звездата на Португалия с призив в социалните мрежи

Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико със сигурност не започна по най-добрия начин за Португалия и звездата Кристиано Роналдо.

Тимът е сред фаворитите за титлата, но в първия си мач от групата завърши 1:1 с Демократична република Конго.

Изненадващият резултат ядоса не само феновете, а и самите футболисти.

Капитан

41-годишният Роналдо, за когото това е последно световно първенство, бе сред най-критикуваните на терена заради слабото си представяне.

Той използва социалните мрежи след мача, за да се обърне към феновете.

"Това не беше началото, което искахме, но нищо не е свършило. Горе главата и гледаме към следващия мач", написа Роналдо.

Десети мач без гол

Най-доброто представяне на Роналдо и компания на световни финали е от Германия 2006. Тогава "мореплавателите" загубиха мача за третото място от домакините.

Именно световната титла липсва в колекцията на Кристиано, който е в преследване на голямата си цел - да вкара 1000 гола в официални мачове. В момента има 973 на сметката си.

Снимка: Reuters

Световните първенства обаче не са от "любимите му". Това е десета поредна среща на важни форуми, в която той не вкарва! За последно Роналдо се разписа на Мондиал през 2022 г. в Катар, когато бе точен в първия мач на Португалия от груповата фаза - победата над Гана с 3:2.

На последното световно "мореплавателите" отпаднаха от Мароко на четвъртфинал.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.