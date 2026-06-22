Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Франция - Ирак (1:0) Следете с нас втория мач на 2-кратния световен шампион!

14' - ГОЛ ЗА ФРАНЦИЯ! Попадението за Франция просто изглеждаше неизбежно. Килиан Мбапе отбеляза със страхотно фалцово изпълнение от границата на наказателното поле след двойно подаване с Майкъл Олисе.

Снимка: Reuters

1' - Начало на мача!

Стартови състави:

Франция:

16. Майк Менян

3. Лука Дин, 4. Дайот Упамекано, 17. Уилиам Салиба, 5. Жул Кунде

14. Адриен Рабио, 6. Ману Коне

12. Брадли Баркола, 7. Усман Дембеле, 11. Майкъл Олисе

10. Килиан Мбапе(к)

Ирак:

22. Ахмед Басил

23. Мершас Доски, 5. Акам Хашем, 4. Заид Тахсин, 3. Хюсеин Али

24. Заид Исмаил, 16. Амир Ал-Амари

11. Ахмед Касем, 14. Зидан Акбал, 8. Ибрахим Байеш

18. Аймен Хусейн

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.