Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Германия - Кот д'Ивоар (1:1) Следете са втория мач на Германия на Мондиал 2026!

86' - Опасен изстрел на Ундав от границата на наказателното поле, но за съжаление на германските фенове добра намеса на Фофана.

80' - Десет минути преди края резултатът все още е 1:1.

Снимка: Reuters

68' - ГОЛ ЗА ГЕРМАНИЯ! Комбинация между две резерви за германците. Феноменално центриране на Надием Амири намери Дениз Ундав, който не остави шанс на Фофана под рамката за Кот д'Ивоар. Резултатът е изравнен!

60' - 30 минути преди края резултатът остава непроменен - 1:0 за Кот д'Ивоар.

51' - Още една добра възможност за Кот д'Ивоар! Страхотен пробив на Амад Диало завъврши с удар, отразен от Мануел Нойер.

45' - Начало на втората част!

Край на първата част! Много голове, но само 1 зачетен. На почивката Германия губи с 1:0.

45' - Седем минути добавено време!

40' - Топката за втори път е в мрежата на Кот д'Ивоар, но гол отново няма! Този път попадението на Кай Хаверц е отменено, заради нарушение в атака.

30' - ГОЛ! Кот д'Ивоар шокира Германия! Франк Кесие открива резултата след разбъркване в наказателното поле на немците.

22' - Топката е в мрежата! Фофана си вкарва автогол, но бе изблъскан от Александър Павлович след изпълнението на корнера. Няма гол!

18' - Удар на Мусиала е в аут! С характерно движение отляво, стреля но ударът му с десния крак към далечната греда минава много близо до гредата.

9' - Фофана направи невероятно спасяване при удар с глава на Хаверц!

1' Хаверц получи шанс само след 13 секунди. Ударът му с левия крак премина над гредата.



1' - НАЧАЛО НА МАЧА!

Стартови състави:

Германия:

1. Мануел Нойер

18. Натаниел Браун, 15. Нико Шлотебек, 4. Йонатан Тах, 6. Йошуа Кимих(к)

5. Александър Павлович, 23. Феликс Нмеча

17. Флориан Вирц, 10. Джамал Мусиала, 19. Лирой Сане

7. Кай Хаверц

Кот д'Ивоар:

1. Яхия Фофана

3. Гислаин Конан, 20. Емануел Агбаду, 7. Одилон Косону, 5. Уилфред Синго

11. Ян Диоманде, 18. Ибрахим Сангаре, 8. Франк Кесие (К), 15. Амад Диало

26. Крист Улаи, 9. Анж-Йоан Бони

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.