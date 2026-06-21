Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Минута по минута: Испания - Саудитска Арабия (4:0) Следете с нас втория мач на европейския шампион!

Край! Испания прегази Саудитска Арабия.

90'+2 - Феран Торес отбелязва за 5:0, но голът бе отменен заради засада.

81' - Първи точен удар за Саудитска Арабия, оправен от Абдулах Ал-Хамдан. Испания свалиха темпото.

Снимка: Reuters

80' - Десет минути преди края резултатът остава 4:0 за Испания, а Саудитска Арабия все още няма точен удар в мача. Едва един удар отправен от саудитците, блокиран през първото полувреме.

65' - Феран Торес пропусна огромен шанс да направи резултата 5:0. Нападателят на Барселона пропусна очи в очи с Мохамед Ал-Овайс под рамката за Саудитска Арабия.

49' - ГОЛОВОТО ШОУ ПРОДЪЛЖАВА! 4:0 за Испания. Голът дойде след корнер, центрирането намери Марк Кукурея, който стреля към вратата, но топката рикошира в двама футболисти на Саудитска Арабия и за голмайстор беше записан Хасан Ал-Тамбакти.

45' - Начало на второто полувреме!

КРАЙ НА ПЪРВОТО ПОЛУВРЕМЕ! Тотална доминацията на Испания и трите гола, които Саудитска Арабия допусна са най-малкото, с което можеха да приключат първата част. 3:0 за Испания.

42' - Оярсабал продължава да търси своя хеттрик. Този път нападателят на реал Сосиедад пропусна сам срещу вратаря.

35' - ГРЕДА ЗА ИСПАНИЯ! Микел Оярсабал можеше да оформи хеттрика си още преди края на първото полувреме. След грешка на Мохамед Ал-Овайс, вратаря за символичните гости, топлата попадна в Оярсабал, който с едно докосване се опита да прехвърли стража, но ударът му срещна напречната греда.

30' - Тридесет минути след началото на мача резултатът е 3:0 за Испания!

Снимка: Reuters

23' - ОЧЕРТАВА СЕ ИСТИНСКИ РАЗГРОМ - 3:0 ЗА ИСПАНИЯ! Само в рамките на 2 минути Оярсабал отбелязва за втори път и прави резултата класически!

21' - МИКЕЛ ОЯРСАБАЛ ПРАВИ РЕЗУЛТАТА 2:0! След истинска обсада на наказателното поле на саудитците Испания най-после успя да удвои преднината си. След разбъркване в наказателното поле Оярсабал се възползва и опъна мрежата на Саудитска Арабия за втори път.

Снимка: Reuters

10' - ГОЛ ЗА ИСПАНИЯ! Кой друг ако не Ламин Ямал! Суперзвездата на испанците открива резултата след прекрасно подаване на Микел Оярсабал успоредно на голлинията.



9' - Опасен изстрел на Педро Поро от далечно разстояние. Испанците затягат примката!

Снимка: Reuters

2' - Първа възможност за испанците. Удар на Алекс Баена бе блокиран и топката излезе в корнер. Европейският шампион се настани трайно в наказателното поле на Саудитска Арабия.

1' - Начало на мача!

Стартови състави:

Испания:

1. Унай Симон

24. Марк Кукурея, 14. Емерик Лапорт, 22. Пау Кубарси, 12. Педро Поро

16. Родри(к), 20. Педри

15. Алекс Баена, 10. Дани Олмо, 19. Ламин Ямал

21. Микел Оярсабал

Саудитска Арабия:

21. Мохамед Ал-Овайс

12. Саул Абдул Хамид, 4. Абдулелах Ал-Амри, 5. Хасан Ал-Тамбакти, 3. Али Лажами, 24. Мотеб Ал-Харби

6. Насер Ал-Даусари, 15. Абдулах Ал-Хайбари, 7. Мусаб Ал Джувайр

9. Ферас Ал-Брикан, 10. Салем Ал-Даусари

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