Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Минута по минута: Нидерландия - Швеция (5:1) Следете са нас дербито на деня на Мондиал 2026!

КРАЙ НА МАЧА. Нидерландия прегази Швеция с 5:1.

90' - Пет минути добавено време!

89' - 5:1 за Нидерландия! Поредното бляскаво изпълнение за "лалетата". Крисенсио Съмървийл върна преднината от 4 гола за отбора си.

80' - Без промяна в резултата. 4:1 за Нидерландия 10 минути преди края.

59' - ШВЕДИТЕ НАМАЛЯВАТ ПАСИВА СИ! Резервата Антъни Еланга бе намерен зад защитата на "лалетата" и върна едно попадение.

54' - "Лалетата" се забавляват! 4:0 за Нидерландия. С прекрасна индивидуална акция Коди Гакпо постави точката на сблъсъка с втория си гол за мача.

47' - ГАКПО ПРАВИ РЕЗУЛТАТА КЛАСИЧЕСКИ! Шеметно начало на втората част за Нидерландия. След разбъркване в наказателното поле топката попадна в Дензел Дъмфрис, който от своя страна я отклони към Коди Гакпо, а футболистът на Ливърпул нямаше как да пропусне опразнената врата на Швеция - 3:0 за Нидерландия.

45' - Начало на второто полувреме.

КРАЙ НА ПЪРВАТА ЧАСТ! Феноменално начало на мача от Нидерландия им донесе преднина от 2 гола. След второто попадение шведите създадоха няколко прекрасни възможности пред вратата на "лалетата", но те бяха пропилени от нападателите на отбора. 2:0 за Нидерландия на почивката.



45' - ГОЛ ЗА ШВЕЦИЯ! Густаф Лагербиелке отбеляза с глава, но попадението бе отменено заради засада. Резултатът остава непроменен - 2:0 за Нидерландия.

40' - Златна възможност за Нидерландия да направи резултата 3:0! Грешка на Ясин Аяри в разиграването подари топката на Дониел Мален, който изпрати топката в успоредно на голлинията в наказателното поле, но там нямаше съотборник да я засече.

37' - Опасен удар на Гьокереш от границата на наказателното поле, Фербрюген внимаваше и парира.

33' - Нов пропуск на Виктор Гьокереш. Шампионът на Англия с Арсена получи прекрасно подаване от Александър Исак, но ударът му се оказа разочароващ, като дори не стигна вратата пазена от Берт Фербрюген.

17' - 2:0 ЗА НИДЕРЛАНДИЯ! Главоболията за Швеция продължават. Още преди да са изминали 20 минути от началото на мача шведите изостават с 2 гола, а голмайсторът - отново Брайън Броби. Попадението бе идентично на първото, единствената разлика е, че този път Броби получи топката от Дензел Дъмфрис от десния фланг.

7' - Шведите отговориха мигновено. Виктор Гьокереш излезе на прекрасна позиция за изстрел, но изпълнението му не беше на ниво и ударът му бе отразен от Берт Фербрюген. Първа опасност пред вратата на Нидерландия!

6' - ГОЛ ЗА НИДЕРЛАНДИЯ! Светкавична контраатака донесе ранната преднина за "лалетата". Брайън Броби получи перфектно успоредно подаване от Коди Гакпо и направи резултата 1:0 за Нидерландия!



1' - НАЧАЛО НА МАЧА!

Стартови състави:

Нидерландия:

1. Берт Фербрюген

15. Мики ван де Вен, 5. Ян Пол ван Хеке, 4. Върджил ван Дайк, 22. Дензел Дъмфрис

14. Тижани Райндерс, 21. Френки де Йонг, 8. Райън Гравенберх

11. Коди Гакпо, 19. Брайън Броби, 18. Дониел Мален

Швеция:

23. Кристофър Нордфелд

2. Виктор Линдельоф(к), 4. Исак Хиен, 2. Густаф Лагербиелке

5. Габриел Гудмунсон, 18. Ясин Аяри, 16. Йеспер Карлстрьом, 21. Александър Бернхардсон

10. Бенямин НИгрен

9. Александър Исак, 17. Виктор Гьокереш

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