НА ЖИВО: САЩ поведе на Парагвай, първи автогол на световното
Следете с нас първия мач на съдомакина на Мондиал 2026
10' - Жълт картон за Хуан Касерес от парагвайците.
7' - САЩ поведе! Първият автогол на Мондиал 2026 е факт, а негов автор е Дамиан Бобадия.
1' - Начало на мача на СоуФау Стейдиъм.
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САЩ: 24. Мат Фрийз, 16. Алекс Фрийман, 3. Крис Ричардс, 13. Тим Рийм, 2. Сержиньо Дест, 8. Уестън Маккени, 4. Тайлър Адамс, 5. Антъни Робинсън, 17. Малик Тилман, 10. Кристиан Пулишич, 28. Фоларин Балогун
Селекционер: Маурицио Почетино
ПАРАГВАЙ: 12. Орландо Хил, 4. Хуан Касерес, 15. Густаво Гомес, 3. Омар Алдерете, 6. Хуниор Алонсо, 8. Диего Гомес, 14. Андрес Кубас, 16. Дамиан Бобадийя, 10. Мигел Алмирон, 9. Антонио Санабрия, 19. Хулио Енсисо