Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Минута по минута: Швейцария - Босна и Херцеговина (4:1) Швейцария разгроми Босна Снимка: YouTube

90'+7 - И капитанът се разписа! Гранит Джака е точен от 11-метровия наказателен удар с последното докосване в мача.

90'+6 - Дузпа за Швейцария в добавеното време!

90'+3 - Босна с почетно попадение! С чудовищен изстрел от въздуха Ермин Махмич бележиа.

90' - 3:0 за Швейцария! "Червените кръстове" се възползваха максимално от числовото си предимство! Само за 15 минути швейцарците направиха резултата класически и отново голмайсторът е Манзамби.

84' - ВТОРИ ГОЛ ЗА ШВЕЙЦАРИЯ! Рубен Варгас слага точката на сблъсъка. Изведен на отлична позиция от Бреел Емболо, Варгас не с епоколеба и увеличи аванса си на 2 гола.

80' - Червен картон за Босна! Четвърти за Мондиал 2026. Тарик Мухаремович бе изгонен за нарушение като последен в защитата. Бранителят на Сасуоло спря непозволено Бреел Емболо, който се откъсваше очи в очи с Никола Васил под рамката за Босна.

74' - ГОЛ ЗА ШВЕЙЦАРИЯ! Напук на добрите минути на Босна, "червените кръстове" повеждат в резултата. Голът дойде след колебливо изчистване на топката, която попадна в обсега на Йохан Манзамби, който с прекрасен удар от воле опъна мрежата на Босна. 1:0 за Швейцария!

69' - Първо спасяване на Грегор Кобел. Стражът на Борусия Дортмунд изби опасен изстрел на Амар Дедич от далечно разстояние.

55' - Никола Васил ни лиши от голът на Мондиала. Босненския страж парира ножичен удар на Дан Ндой!

Снимка: Reuters

45' - Начало на втората част!

Край на първатат част! Без голове между Швейцария и Босна и Херцеговина за първите 45 минути.

40' – Изключителна намеса на Ремо Фройлер! Защитникът се хвърли решително и с перфектен шпагат спря Един Джеко в последния момент. Босненският нападател стреля от по-малко от пет метра от вратата, но Фройлер блокира удара му. Това бе най-чистата възможност за Босна до този момент в срещата!

31' - Опасност и пред вратата на символичните домакини. Един Джеко навлезе в наказетлното поле и изпрати топката успоредно към голлинията, но там нямаше негов съотборник, който да опъне мрежата.

15' - Без голове до момента!

Снимка: Reuters

10' - Първа опасност пред една от двете врати в мача. С прекрасно подаване Гранит Джака изведе Дан Ндой. Лявото крило на Швейцария отправи опасен удар, който облиза външната част на мрежата.

1' - Начало на мача

Стартови състави:

Швейцария:

1. Грегор Кобел

13. Рикардо Родригес, 5. Мануел Аканджи, 4. Нико Елведи, 3.Силвар Видмер

8. Ремо Фройлер, 10. Гранит Джака(к), 20. Мишел Ебишер

11. Дан Ндой, 7. Бреел Емболо, 22.Фабиан Ридер

Босна:

1. Никола Васил

5. Сеад Колашинац, 18. Никола Катич, 4. Тарик Мухаремович, 7. Амар Дедич

19. Керим Алайбегович, 14. Иван Шунич, 6. Бенямин Тахирович, 15. Амар Мемич

11. Един Джеко, 10. Ермедин Демирович

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.