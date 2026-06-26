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Световно първенство по футбол 2026

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bTV Спорт екип

“Слоновете“ стъпкаха мечтата на Кюрасао

Кот д'Ивоар завърши на второ място в групата си

“Слоновете“ стъпкаха мечтата на Кюрасао
 Снимка: Reuters

Кот д'Ивоар победи Кюрасао с 2:0 в последния мач от груповата фаза и си гарантира участие в елиминациите на световното първенство.

Герой за "слоновете" бе бившият футболист на Арсенал - Никола Пепе, който отбеляза и двата гола.

Кюрасао пък ще напусне мондиала, след само 1 спечелена точка.

Снимка: Reuters

Какво се случи?

Кот д'Ивоар откри резултата още в 7' с първия си точен удар. Суперзвездата в отбора Ян Диоманде се възползва от груба грешка в защитата на Кюрасао, отне топката и веднага подаде към Никола Пепе, който от близка дистанция изпрати топката в мрежата на Кюрасао.

Само две минути по-късно "слоновете" отново застрашиха вратата на съперника. Амад Диало отправи удар от границата на наказателното поле, но топката премина на сантиметри от десния страничен стълб.

Снимка: Reuters

В 14-ата минута Кюрасао отговори с далечен шут на Юриен Гаари, който прелетя опасно покрай десния стълб на Яхия Фофана.

НА ЖИВО: Еквадор - Германия 2:1

Малко след това Леандро Бакуна демонстрира отлична индивидуална техника, като премина между трима защитници на Кот д'Ивоар и си освободи пространство за удар, но изстрелът му не намери очертанията на вратата.

В 64' обаче прошка за Кюрасао нямаше. Отново Никола Пепе бе в прегръдките на своите съотборници, след като се възползва от чудесен извеждащ пас и сам срещу вратаря бе безкомпромисен.

Снимка: Reuters

До края на мача Кюрасао не успя да създаде ситуация, с която да застраши вратата на Кот д'Ивоар. Така екзотичната държава, за чиято това бе дебют на световно, си тръгва след само 1 спечелена точка и последно място в групата.

Сензационен обрат срещу Германия прати Еквадор на елиминации

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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