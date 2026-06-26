Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация “Слоновете“ стъпкаха мечтата на Кюрасао Кот д'Ивоар завърши на второ място в групата си Снимка: Reuters

Кот д'Ивоар победи Кюрасао с 2:0 в последния мач от груповата фаза и си гарантира участие в елиминациите на световното първенство.

Герой за "слоновете" бе бившият футболист на Арсенал - Никола Пепе, който отбеляза и двата гола.

Кюрасао пък ще напусне мондиала, след само 1 спечелена точка.

Снимка: Reuters

Какво се случи?

Кот д'Ивоар откри резултата още в 7' с първия си точен удар. Суперзвездата в отбора Ян Диоманде се възползва от груба грешка в защитата на Кюрасао, отне топката и веднага подаде към Никола Пепе, който от близка дистанция изпрати топката в мрежата на Кюрасао.

Само две минути по-късно "слоновете" отново застрашиха вратата на съперника. Амад Диало отправи удар от границата на наказателното поле, но топката премина на сантиметри от десния страничен стълб.

Снимка: Reuters

В 14-ата минута Кюрасао отговори с далечен шут на Юриен Гаари, който прелетя опасно покрай десния стълб на Яхия Фофана.

Малко след това Леандро Бакуна демонстрира отлична индивидуална техника, като премина между трима защитници на Кот д'Ивоар и си освободи пространство за удар, но изстрелът му не намери очертанията на вратата.

В 64' обаче прошка за Кюрасао нямаше. Отново Никола Пепе бе в прегръдките на своите съотборници, след като се възползва от чудесен извеждащ пас и сам срещу вратаря бе безкомпромисен.

Снимка: Reuters

До края на мача Кюрасао не успя да създаде ситуация, с която да застраши вратата на Кот д'Ивоар. Така екзотичната държава, за чиято това бе дебют на световно, си тръгва след само 1 спечелена точка и последно място в групата.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.